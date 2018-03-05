響應植樹 苗縣10日發送3千株樹苗

苗栗縣政府5日舉行記者會宣傳107年植樹節活動，縣長徐耀昌（後左4）等出席，宣布10日將免費發放多種樹苗共3000株讓民眾索取，推廣植樹造林、環境綠化。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 107年3月5日

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣推廣植樹造林、環境綠化，10日將舉辦植樹節活動，提供桂花、茶花、重瓣黃梔子花樹苗共3000株供民眾免費索取，每人限領2株。



苗栗縣農業處與農委會林務局新竹林區管理處今天在縣府大廳共同宣傳107年苗栗縣植樹節活動，縣長徐耀昌、新竹林管處長林澔貞、農業處長陳錦俊等人共同澆灌黃金扁柏苗木盆栽，宣導綠化、保護地球。



徐耀昌表示，今年植樹節活動將於10日在頭份市新華里北橫公路雞心壩空地舉辦，預計栽植約30棵小葉南洋杉，綠美化北橫公路，現場將提供桂花、茶花及重瓣黃梔子花樹苗共3000株，供民眾免費索取，歡迎民眾在春暖花開季節，踴躍參與植樹，為環境綠化、永續發展盡一份心力。



林澔貞指出，植樹造林不僅可以綠美化家園，同時還具有防止水土流失、調節氣候、促進經濟發展等作用，希望民眾除了多多種樹，也要「護樹」，才能增加綠地面積，紓緩地球溫室效應，給下一代美好的生活環境。



新竹林管處9日在三義火炎山生態教育館也提供500株桂花樹苗，民眾以2張發票或2個廢電池即可換取1株。



縣府農業處指出，10日植樹節活動當天，每人限領取2株樹苗，發完為止，活動中也將表揚綠化有功人士、團體及模範綠美化社區，另有動物防疫所、稅務局在現場分別舉辦免費動物送養、植入晶片、施打狂犬病疫苗以及捐發票換好禮等活動。（編輯：李錫璋）1070305