維護綠環境 新竹之森綠地守護隊成立

新竹市環保局5日舉行「新竹之森．綠地守護隊」活動起跑儀式，約有190名里民及企業團體加入綠地守護隊，將合力守護新竹之森，提供民眾潔淨的綠意空間。（新竹市環保局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年3月5日

（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）新竹市政府提升城市綠覆率，打造「新竹之森」，為了守護綠地環境，邀里民及企業團體成立「綠地守護隊」，不定時參與巡檢及通報，提供民眾潔淨的綠意空間。



新竹市長林智堅今天受訪表示，市府近年致力於提升城市綠覆率，串聯新竹綠園道、文化綠廊、護城河親水公園、隆恩圳、三民公園及中央公園，成為總長4公里的「新竹之森」，讓市民在市中心就能享受綠意盎然的休憩空間，滿足老、中、青各世代的休閒、運動、紓壓需求。



林智堅指出，目前已有鄰近新竹之森的文華里、水田里、親仁里、錦華里、大同里及復中里等，以及新竹農產運銷公司、遠東巨城購物中心等企業，共同成立綠地守護隊，約有190位隊員貢獻時間與心力，合力守護新竹之森的乾淨環境。



家住新竹市文化中心附近的劉小姐受訪分享，市府近年把文化綠廊重新規劃整理，讓人行走在寬闊的空間，達到身心放鬆的舒暢感，開心說「人行道變得寬闊好走，視野、心境也跟著變開闊了。」



「守護新竹之森等於守護自己的家園，行善又健身、何樂不為」水田里長許明霞說，水田里守護隊共有29位隊員，其中高齡88歲的王潤堂隊長，親手栽種及維護演藝路旁的櫻花、酒杯椰子，細心施肥、澆水或除草，讓大家得以欣賞美麗櫻花及享受綠蔭。



「維護比建設更重要」竹市環保局長江盛任表示，為守護新竹之森綠地，達到環境髒亂「即時巡檢、即時清理」的目標，守護隊若發現菸蒂或小垃圾等盡量隨手撿起，遇到有較大型垃圾或設施損壞時，以手機拍照通報相關綠地主管單位進行改善處理，讓綠地環境永保乾淨。（編輯：張銘坤）1070305



