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發掘文資觀光潛力 台中擬設文資建材銀行

發稿時間：2018/03/05 17:04

最新更新：2018/03/05 17:14

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台中市目前古蹟及歷史建築共167處，台中市副市長張光瑤5日建議，可成立「文資建材銀行」及「文資保存基金」，發掘更多文化資產觀光潛力。圖為去年林懋陽故居修復開幕。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年3月5日台中市目前古蹟及歷史建築共167處，台中市副市長張光瑤5日建議，可成立「文資建材銀行」及「文資保存基金」，發掘更多文化資產觀光潛力。圖為去年林懋陽故居修復開幕。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年3月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市擁有豐富的文化資產，古蹟及歷史建築共有167處，台中市副市長張光瑤今天建議，可成立「文資建材銀行」及「文資保存基金」，發掘更多文化資產觀光潛力。

台中市政府今天舉行市政會議，由文化局長王志誠針對「老建築新生命文化資產修復與活化」進行專案報告。他指出，台中市轄區內古蹟及歷史建築共有167處，每項文化資產都傳承著許多歷史故事，與前人烙印下的生活足跡，是城市中最美麗的瑰寶與靈魂核心。

王志誠表示，市府推動文化資產保存，藉由「單點到場域」的整體活化，已翻轉過去單棟式文資修復方式，透過跨局處合作，提升修復層級，讓都市計畫與文資活化整合連結，建立獨特的文化歷史特色。

其中公私協力成功例子，王志誠指出，包括修復歷史建築林懋陽故居，引進餐飲服務及獨立書店，並廣納地方社區及民間組織協力推動，串聯周邊積善樓、眷村文物館推動文化觀光，讓此故居成為市區最夯的景點之一。

台中市長林佳龍表示，文化資產等具體建築是一種空間的呈現，但是也承載著時間，連結過去與未來，尤其台中是聞名的文化城，對於歷史建築修復及活化要做的事情還很多，文化局借助民間力量與資源，讓每座老舊空間的改造都帶來許多感動，就像是讓死去的歷史能夠重生，綠川就是一個典型的例子。

張光瑤則建議，文化局可進一步成立「文資建材銀行」，讓許多古蹟優良建材，包括材料、門窗、木料、磚塊、水泥瓦等舊料及雕刻構件等，可回收妥善利用。此外，也成立「文資保存基金」，持續向中央爭取經費，並引進民間資源，專款專用修繕為數眾多的台中文化資產。（編輯：李錫璋）1070305

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