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南亞技術學院：財務健全 非出售主要校地

發稿時間：2018/03/05 17:30

最新更新：2018/03/05 17:48

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桃園市中壢區南亞技術學院（圖）遭媒體披露將出售精華校地換購較低價校地。校方5日澄清，要出售的是巷弄內閒置、不相連的校地，並非學校主要用地。中央社記者吳睿騏攝　107年3月5日桃園市中壢區南亞技術學院（圖）遭媒體披露將出售精華校地換購較低價校地。校方5日澄清，要出售的是巷弄內閒置、不相連的校地，並非學校主要用地。中央社記者吳睿騏攝　107年3月5日

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）位在桃園市中壢區的南亞技術學院，遭媒體披露將出售精華校地換購較低價校地。校方今天澄清表示，購地確有其事，但學校要售出的是巷弄內閒置不相連的校地，並非主要學校用地。

根據自由時報今天報導，南亞技術學院擬出售中壢區精華校地，換購較低價校地，取得資金將作教職員離退之用。

南亞技術學院今天下午發布新聞稿表示，學校計劃出售的並非使用中的主校地，而是88年度買進未與校區相連的66坪土地，原預計作為學生機車停車場，但因距離遙遠閒置未使用。為發揮校地功能並兼顧校務發展需要，計劃先購置與校地相連土地後，再出售這塊從未使用之校地。

校方表示，學校另於99年起租用與校地相連的國有財產地，102年在教育部建議下，向桃園市政府提出申請，將土地使用分區由「學校用地」變更為「文教用地」，再購買與學校相連部分土地，以發揮校地使用最大效能。所以南亞技術學院是先買地再售出閒置地，並非出售現行使用校地，盼外界不要曲解。

南亞表示，目前全校學生人數4300人，專任教職員約200人。近3年已還清過去增建大樓的貸款且有盈餘，學校財務健全。近3年除與軍團合作，最近更積極與國防部共同成立「大學儲備軍官訓練團（ROTC）教育中心」。學校會秉持興學初衷，以永續經營為目標邁進。（編輯：張銘坤）1070305

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