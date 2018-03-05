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迎接台中花博 張佳綺花草凝寧畫展暖身

發稿時間：2018/03/05 18:04

最新更新：2018/03/05 18:45

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新銳藝術家張佳綺（圖）應邀5日起在台中知名酒店舉辦「花草凝寧」畫展，畫作藉由水墨筆法呈現花草植物的各種樣貌。中央社記者郝雪卿攝　107年3月5日新銳藝術家張佳綺（圖）應邀5日起在台中知名酒店舉辦「花草凝寧」畫展，畫作藉由水墨筆法呈現花草植物的各種樣貌。中央社記者郝雪卿攝　107年3月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）2018台中花博將於11月登場，新銳藝術家張佳綺應邀今天起在台中日月千禧酒店舉辦「花草凝寧」畫展，20幅作品呈現生活中常見的花草植物及蔬果的各種樣貌。

迎接台中花博的到來，日月千禧酒店邀請張佳綺今天起到5月31日止，展出以花卉、草木為創作靈感的「花草凝寧」系列畫作，畫中藉由水墨筆法的烘染、堆疊，將花草自然的姿態完整呈現。

老家在雲林、畢業於國立彰化師範大學美術研究所的張佳綺指出，創作的靈感來自於生活中常見的花草植物，例如有療癒作用的香草，還有蔬果等不同樣貌來創作，不同植物有不同造型及生命姿態，從綻放到枯萎，可以跟人類生命進行聯結。

日月千禧酒店總經理董愛珠表示，呼應台中花博的到來，讓花卉成為中台灣亮點，特別邀請專精於表現花草四季風貌的張佳綺前來舉辦個展，從一樓大廳到五樓藝術空間共展出20幅畫作，完整展現花草每一時刻的美好。

配合張佳綺的個展，飯店主廚何元嘉也設計花卉餐點，包括花漾套餐與櫻花甜點，適逢飯店5週年慶，一樓旅覓酒吧推出的櫻花下午茶組合，今天起到4月30日期間的一半營收，將捐給勵馨社會福利事業基金會，勵馨基金會台中分事務所副主任葉美玲代表頒贈感謝狀，感謝業者熱心幫助弱勢婦幼族群。（編輯：李錫璋）1070305

2018台中花博將於11月登場，台中日月千禧酒店邀請新銳藝術家張佳綺（左2）舉辦「花草凝寧」畫展，飯店主廚也搭配推出花卉主題美食及甜點。中央社記者郝雪卿攝　107年3月5日2018台中花博將於11月登場，台中日月千禧酒店邀請新銳藝術家張佳綺（左2）舉辦「花草凝寧」畫展，飯店主廚也搭配推出花卉主題美食及甜點。中央社記者郝雪卿攝　107年3月5日
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