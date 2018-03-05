高市幫街友找工作 協助翻轉人生

高雄市勞工局訓練就業中心和高雄市方舟就業服務協會5日舉辦街友就業服務計畫，協助待業街友尋覓工作，盼讓他們翻轉人生。中央社記者陳朝福攝 107年3月5日

（中央社記者陳朝福高雄5日電）「不怕累，先有工作就好」，街友慶仔（化名）今天參加一項街友就業服務計畫，說出內心中希望穩定平安過生活的願望，即使工作再粗重、再累，也不怕。



高雄市多名街友今天齊聚一堂，由高雄市勞工局訓練就業中心和高雄市方舟就業服務協會幫忙找工作，類似慶仔急於找工作的街友不少。



高雄市方舟就業服務協會總幹事王姿琦說，連續2年承接高雄市勞工局訓練就業中心的街友就業服務計畫，看見許多街友並不是想像中會產生許多問題的人，他們可能在生命的歷程中不幸遭遇一些困難。



街友就業服務計畫結合米迦勒社會福利協會等，農曆春節過後陸續進行一連串街友關懷行動，透過走唱的那卡西方式到多處街友據點關懷，主要重點是幫忙找工作，鼓勵街友能夠勇敢面對生命的下一階段。



慶仔曾多次參與街友關懷活動，也曾獲方舟協助找到工作，目前因故離職等待工作機會，他說，不會放棄希望，隨時準備好了。



街友阿旺（化名）也說，想要變得更好，但不知道更好是什麼，就只想要找到工作。



方舟去年下半年曾協助88名街友職能強化協助，最後有28名街友成功就業和穩定工作，王姿琦希望透過一次次的關懷行動，讓街友體認到有許多人關心他們，讓他們可以有改變的信心與動力，敞開心胸願意透過就業改變生活，進而翻轉人生。（編輯：劉政權）1070305