落實補教安全 中市研擬管理自治條例

（中央社記者郝雪卿台中5日電）補習教育安全問題受到關注，台中市政府研擬「台中市短期補習班管理自治條例」草案，明訂要求補習班應落實實名制，這項草案今天在市政會議審查通過，將送台中市議會審議。



去年發生林姓女作家自縊事件後，引發國人關注補習教育安全問題，市府為落實短期補習班管理，研擬「台中市短期補習班管理自治條例」草案，除明訂要求補習班應落實實名制外，也要求補習班聘用或僱用教職員工前，應負起查證及陳報義務。



台中市教育局指出，為落實短期補習班管理，營造優質補習教育環境，擬具「台中市短期補習班管理自治條例」草案，經邀各方行政機關、市議員、補教團體、家長團體及消費者團體代表共同研討及廣泛蒐集各界意見後，今天依程序提報市政會議審查通過。



教育局表示，這項自治條例草案全文共計54條，其中草案內容包括第24條要求補習班應確實落實實名制、第29條補習班教職員工不得有性侵害、性騷擾、性霸凌或損害兒童及少年權益等行為，並強制補習班僱用教職員工前應負起查證、陳報義務，如經教育局查證屬實，情節重大，應予以解聘或解僱。



對於違反者，教育局指出，將處5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得限期改善，屆期未改善者，按次處罰；必要時並令停止招生或廢止短期補習班立案。草案今天於市政會議審查通過，將送台中市議會審議後，公告實施。（編輯：李錫璋）1070305