民進黨新北市議員初選登記 張維倩搶頭香

（中央社記者王鴻國新北5日電）民進黨新北市議員初選今天起辦理領表登記，共33人領表，3人登記，現任市議員張瑞山的女兒張維倩搶頭香，領先完成登記。



民進黨新北市黨部今天起到9日辦理市議員黨內初選登記，分別有第5選區張維倩及第4選區現任議員王淑慧、第7選區林銘仁完成登記。



另外，領表人數包括現任議員李余典及前民進黨發言人張志豪等共33人，根據初選規定，參選人需繳交登記費及民調費用各新台幣20萬元、保證金10萬元。



張志豪說，繼續籌措50萬元，再過不久就去登記並會負責任的準備好如何讓中和更好、新北自豪的政見及主張，用陽光精神，熱情活力及專業贏得市民的肯定和支持。



市黨部表示，黨中央日前公告6都的市議員提名及初選相關事宜，新北市議員各區域選區提名人數分別是：第1選區（石門、三芝、淡水、八里）2席、第2選區（新莊五股泰山林口）5席、第3選區（三重蘆洲）6席、第4選區（板橋）5席、第5選區（中和）3席。



第6選區（永和）2席、第7選區（土城樹林三峽鶯歌）6席、第8選區（新店、深坑石碇坪林烏來）2席、第9選區（瑞芳平溪雙溪貢寮）1席、第10選區（汐止萬里金山）2席。平地原住民跟山地原住民由黨中央進行提名作業；3月5日到9日領表及登記，登記截止後協調至13日，3月19日到5月15日分區進行初選民調。（編輯：李錫璋）1070305