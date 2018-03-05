台中果菜批發休市3天 市府擬因應方案

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中果菜批發市場於元宵節後休市3日，台中市政府今天指出，為防8日開市時供應量大增，造成菜價崩跌影響農民權益，已擬訂調配市場人力等4項具體措施，保障農民權益。



市府指出，各地果菜批發市場為因應各地民俗節慶，節後常有連續休市日，這次元宵節後，台北及台中果菜批發市場都連休3日（5日至7日），恐造成8日開市時供應量大增，菜價崩跌影響農民權益。



市府表示，已擬訂4大具體措施，包含調配市場人力、延長交易時間、卸運貨疏導、提高需求量等，使農民權益獲得保障。



在延長交易方面，市府經發局指出，果菜市場原本交易時間是從清晨3時30分開始拍賣，將提早半小時於清晨3時開始，預計可增加300筆交易，並延長交易時間到作業結束；屆時也會協商承銷人、大消費戶、加工業者、團膳業者於8日到場加強採購。



考量蔬果不耐儲存等特性，經發局表示，將協調轄內果菜批發市場，今後排定休市日程時，除農曆春節外應盡量避免連續休市3天，以維護農民權益，並應於前一年度及連續休市日前加強公告周知，使供銷雙方權益都能獲得保障，創造雙贏。



市府指出，農糧署也將要求農會利用農糧署輔導的真空預冷及冷藏庫等相關設備進行貯藏，配合真空預冷短期葉菜類約可以保存1週，不需急在開市後立刻出貨。瓜果類是連續採收的蔬菜，已輔導農民團體與生鮮超市及量販店等直銷通路契約供應，分散市場供應，以舒緩供應量大增對菜價的衝擊。（編輯：張銘坤）1070305