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宜蘭縣政開講羅東場 陳金德林姿妙同台

發稿時間：2018/03/05 22:48

最新更新：2018/03/05 22:48

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）宜蘭縣政府「縣政開講」羅東場次今晚舉行。外傳可能獲民進黨徵召參選縣長的代理縣長陳金德、羅東鎮長林姿妙（國民黨宜蘭縣長參選人）難得同台，兩人各自細數政績與願景。

巡迴各鄉鎮市舉辦的宜蘭縣政府「縣政開講」自從上週啟動後，今天晚間在羅東國中舉行，陳金德率縣府一級主管前往開講。由於當地鎮長林姿妙是獲得國民黨提名的宜蘭縣長參選人，陳金德及林姿妙難得同台，但整場活動兩人只有短暫寒暄。

林姿妙在致詞時，不忘提及「拚出宜蘭好生活」的競選口號。

她說，很感謝陳金德可以下鄉關心地方，今晚見到許多鎮民前來參加，代表羅東人對縣政非常重視。羅東鎮近年來除在垃圾分類減量有傑出表現之外，由鎮公所舉辦的藝穗節等活動也帶動人潮與商機，另外在財政、公共造產、綠美化等方面也成績斐然，「商業城大羅東」是鎮民與公所團隊打拚出來的成果。

林姿妙表示，希望縣府未來可繼續協助處理羅東鎮汙水處理等便民設施，讓羅東成為美麗城鎮。

陳金德致詞表示，在他小時候印象中，羅東是很熱鬧的商業重鎮，但經過多年後，現在提到發展，大家會想到礁溪鄉或宜蘭市，羅東鎮除了週末假日外，反而不像過去繁華熱鬧，原因在於羅東面積太小，且還是全國最小的鎮。

此外，羅東容易淹水、塞車等問題也讓都市發展受限。未來4年內，縣府至少會投入新台幣80億元的建設經費，期待未來羅東能恢復繁華。

對於外界將這場活動視為年底藍綠選戰主將對壘。陳金德會後表示，這次純粹是到羅東開講，說明縣府政策，縣府不會因為羅東是誰主政或是誰將代表某黨參選，就減少對羅東的建設與投資。（編輯：陳清芳）1070305

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