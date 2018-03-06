德商評估投資海水採礦 與林佳龍簽MOU

台中市長林佳龍（左）6日在台中市政府與霍夫曼諮詢公司（Hoffmann Financial Consulting）總裁哈利．霍夫曼（Harry Hoffmann）（右）簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄。中央社記者郝雪卿攝 107年3月6日

（中央社記者郝雪卿台中6日電）德國霍夫曼諮詢公司評估在台中港進行海水採購聯合開發投資案，台中市長林佳龍今天代表與對方簽訂合作備忘錄時說，這項投資案規模預計35億美元，可望創造千人工作機會。



林佳龍上午在市府與霍夫曼諮詢公司（Hoffmann Financial Consulting）總裁哈利．霍夫曼（Harry Hoffmann）簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄，未來台中市政府將扮演平台及窗口角色，給予霍夫曼公司後續相關評估作業所需的協助。



林佳龍表示，市府積極招商引資，希望能為中市招到具有產值、就業機會及環境友善的投資案，如果能促成這起投資案，預估投資規模達35億美元，可望創造1000人的工作機會，而且透過海水採礦，也不會破壞山林，市府會極力促成這項投資案。



林佳龍指出，霍夫曼公司藉由多元製程，從海水中提取鎂、鋰等有價值化學原料，在製程過程中還會產生副產品純淨水年約4400萬噸，水質比再生水好，可以提供做為民生用水及工業用水，如果能順利在台中港投資，也能帶動台中港周邊工商發展。



霍夫曼指出，公司是由西門子等多家德國知名企業所組成，初步評估台中是很適合的地點，令他印象深刻，這項投資案會受到相關矚目及帶來很大的效應，雙方都能從中獲得雙贏。



霍夫曼表示，以多元製程從海水採購是全球首例，以往都是採單一金屬，不像這次可以採多元金屬，目前有多個國家跟他們接觸，但以台中市支持度最高，如果可以順利在台中投資，預計規劃與施工時間約4年，量產後預估年產值15億美元。



台中市經發局長呂曜志表示，海水採礦技術在德國及歐洲被廣泛使用，創造一個環保生產設施，除純淨水外，產出的鎂及鋰，都可做為汽車製造商原物料來源，同時將以自身發電的方式提供生產所需，興建一座可產生汽電共生的天然氣發電廠，除本身使用外，還能提供外部使用，增加周邊地區電力資源。（編輯：李亨山）1070306