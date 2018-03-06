侯友宜感性告別市府 笑稱朱立倫害他失業

辭職參選新北市長的副市長侯友宜（右）6日卸任，交接前參加最後一次市政會議，接受市長朱立倫（左）致贈紀念牌，發表卸任感言時笑稱朱立倫害他失業。中央社記者王鴻國攝 107年3月6日

（中央社記者王鴻國新北6日電）辭職參選新北市長的副市長侯友宜今天卸任，他在交接儀式時感性告別市府同仁，笑稱市長朱立倫害他失業，讓他連健保都不知如何續保。



朱立倫上午主持市政會議後，進行副市長交接儀式，由財政局長呂衛青接任副市長，朱立倫致詞時特別感謝侯友宜7年2個月的努力，讓他無後顧之憂。



侯友宜發表感言時可能因感觸太深，發言長約半個小時，他說，副市長是他人生第14個職位，也是他任期最長的一個職位，他很捨不得離開新北市府，因為能跟最好的團隊合作是他的驕傲，希望在他嚴格要求下，被他罵過的同仁不要恨他。



侯友宜坦言在打包時因一再回顧每樣事物，花了兩、三天才整理好，因為感觸很深，他特地留下3樣寶物給呂衛青，分別是救苦救難的工程救災用雨鞋、平安幸福燈籠及象徵照顧老幼弱勢的一束永不凋謝紫色玫瑰。



侯友宜感謝朱立倫讓他失業了，他這輩子沒有失業過，要給老婆養，他連健保要到哪裡續保都不知道，但這是開心的失業，鼓勵他走向人生另一個里程。



他強調天下無不散的筵席，並勉勵市府同仁先天下之憂而憂，後天下之樂而樂，如果以後有機會再相逢，他願意和大家一起並肩作戰。



侯友宜說，過去被稱「侯大」及「侯霸子」，請朱立倫讓他保留「侯副」這個最熟悉的稱呼，以及在不影響行政中立下，習慣地回市府剪髮及買超商的茶葉蛋。



侯友宜發表離別感言後一一與局處首長道別及合影留念，會議室更有許多市府人員列隊歡送，並高舉加油牌大喊加油，場面熱烈。（編輯：施燕飛/管中維）1070306





辭職參選新北市長的副市長侯友宜（前右）6日卸任，市府同仁列隊歡送，場面熱烈。中央社記者王鴻國攝 107年3月6日