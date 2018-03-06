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台南蜜棗首銷日 東京食品展亮相

發稿時間：2018/03/06 12:37

最新更新：2018/03/06 13:16

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首批進軍日本的台南蜜棗6日起在東京國際食品展中亮相，台南市政府希望能一舉進攻日本市場，成為下一項外銷明星水果。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞傳真 107年3月6日首批進軍日本的台南蜜棗6日起在東京國際食品展中亮相，台南市政府希望能一舉進攻日本市場，成為下一項外銷明星水果。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞傳真 107年3月6日

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市副市長張政源率團前往日本參加2018東京國際食品展，除了主打各式果乾、冰烤地瓜等加工品外，首批進軍日本的台南蜜棗也在展中亮相，盼成為下一項外銷明星水果。

台南市政府農業局指出，2018東京國際食品展今天起在東京幕張展覽館登場，台灣館也開幕亮相。台南市今年度已是第11度參展，以「台南尚青」為品牌再出擊，由張政源率農業局及5家廠商參展。

台南市農業局指出，台南市代表團推出台南芒果乾、鳳梨乾等各式果乾、冰烤地瓜、地瓜系列產品；還有黃金泡菜、酒釀番茄、芝麻系列生技產品、台灣有機杭菊，首批銷往日本的台南蜜棗也進軍食品展。

台南市農業局指出，日本去年開放台灣蜜棗進口，今年首度有台灣蜜棗出口到日本市場。台南的蜜棗產量排在台灣各縣市的第3名。首批銷日的500公斤台南蜜棗，今天開始在日本食品展試水溫，希望能一舉進攻日本市場。

台南市農業局指出，台南愛文芒果已成功打入日本市場。期望為原本以中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞、加拿大等外銷市場為主的蜜棗，能拓展新商機，成為另一項成功銷日的明星水果。（編輯：方沛清）1070306

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