屏東第1大鳳梨休閒農場 28公頃全種有機

屏東銘泉生態休閒農場傳承3代半世紀種植鳳梨，第2代吳木泉（左）曾獲神農獎，第3代吳堅銘（右）轉型有機種植，廣達28公頃的有機鳳梨田，成為屏東第一大鳳梨休閒農場。（農糧署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年3月6日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）屏東銘泉生態休閒農場傳承3代半世紀種植鳳梨，第2代吳木泉曾得過神農獎，第3代吳堅銘轉型有機種植，28公頃有機鳳梨田不但台灣數一數二，還是屏東第1大鳳梨休閒農場。



銘泉生態休閒農場的大門口掛著「鳳梨世家」4個字，意謂著半世紀的累積，銘泉鳳梨田已耕耘了近1甲子，第2代傳人吳木泉堅持鳳梨應有的原味與安全，當鳳梨農普遍使用生長劑（荷爾蒙）讓鳳梨大又甜的時代，吳木泉堅持不用生長劑，並且安全用藥，雖然果粒小，但仍然甜，且風味佳，成為台灣首批外銷日本、銷日量最多的鳳梨農。



靠著誠信與堅持，吳木泉民國90年奪下神農獎桂冠，第3代接班人吳堅銘從92年起逐漸在各田區推行有機耕種，今年43歲的吳堅銘表示，當時受到里仁公司的鼓勵，先從一公頃開始試種，雖然自己所學對有機種植並不陌生，但氣候的變化無常，曾經讓他在100年時想打退堂鼓。



同樣面對天氣的變化，父親的方式收成會比有機種植多，吳堅銘迷惘「自己到底在堅持什麼」。他說，因為里仁與朋友勸他不要放棄，並看到有機種植後鳳梨田的生態變化，才繼續走下去，有機種植的路直到去年才逐漸穩定下來。



與吳堅銘是大學同班同學的妻子謝美蓮畢業後就在公家機關服務，工作之餘協助家裡的鳳梨產業，直到3年前，毅然辭掉公家機關的工作，與吳堅銘全心投入有機鳳梨的種植，並且開始經營生態休閒農場。



謝美蓮說，辭掉公家機關工作，她並不覺得可惜，只要看到10多年來有機種植所改變的生態，紅嘴黑鵯、五色鳥、黃鸝、黃裳鳳蝶、大冠鷲、黑鳶都來了，連保育類的台北赤蛙、朱鸝都見得到，就覺得很有成就感，完全是自己夢想中想要達成的舒服環境。



銘泉農場邁入有機農業的第15個年頭，過程艱辛卻豐富了附近屏東著名郊山笠頂山的生態，每年3到6月鳳梨採收的季節，提供民眾體驗採收有機鳳梨、手作鳳梨酥、鳳梨披薩等，農場產品也往多元方向經營，從鳳梨鮮果、鳳梨果乾、鳳梨酥、鳳梨豆醬到鳳梨果醬、鳳梨醬油、鳳梨醋、鳳梨汁等，第3代創造「鳳梨世家」不同風貌的鳳梨王國。（編輯：方沛清）1070306