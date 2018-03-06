地震受損石材量大 台開願利用損壞石材

台開集團6日宣布，擬將損壞的石材用於花蓮洄瀾灣園區各項開發建設，也呼籲全台相關業者多利用震損石材。中央社記者李先鳳攝 107年3月6日

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮強震滿一個月，受災嚴重的石材業還在清理破碎石材，台開集團今天宣布，擬將損壞的石材用於花蓮洄瀾灣園區各項開發建設，協助受災石材業者，也呼籲全台相關業者參與。



台灣區石礦製品工業同業公會理事長王淳甫受訪表示，花蓮石材業者共百餘家，年產值約新台幣200億元，與觀光業同為花蓮的兩大支柱產業；這次地震帶來的損失前所未見，造成石材約100萬平方公尺的破損，損失金額約20億元。



台開集團董事長邱復生說，地震發生至今已1個月，清理及存放震損石材為當務之急，但數量之多讓業者十分困擾，台開集團無償開放花蓮洄瀾灣園區部分場域，讓業者將震損石材暫時存放。



邱復生說，震損的石材將應用在台開花蓮洄瀾灣園區的各項開發建設，包括鋪設地板、內裝等，符合回收再生利用的開發準則，並會協助接洽相關開發單位多利用震損石材；未來花蓮港租用的港口倉庫，也會利用震損石材，計畫鋪設「0206大地震紀念人行道」，他呼籲全台相關業者多利用震損石材。（編輯：施燕飛/李錫璋）1070306





台開集團董事長邱復生（左）6日表示，花蓮地震發生至今已一個月，清理及存放震損石材為當務之急，震損的石材將應用在台開花蓮洄瀾灣園區的各項開發建設，並呼籲全台相關業者多利用震損石材。中央社記者李先鳳攝 107年3月6日