/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 奧斯卡繆德生驚蟄張金鳳
>rss

地震受損石材量大 台開願利用損壞石材

發稿時間：2018/03/06 14:23

最新更新：2018/03/06 15:43

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台開集團6日宣布，擬將損壞的石材用於花蓮洄瀾灣園區各項開發建設，也呼籲全台相關業者多利用震損石材。中央社記者李先鳳攝　107年3月6日台開集團6日宣布，擬將損壞的石材用於花蓮洄瀾灣園區各項開發建設，也呼籲全台相關業者多利用震損石材。中央社記者李先鳳攝　107年3月6日

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮強震滿一個月，受災嚴重的石材業還在清理破碎石材，台開集團今天宣布，擬將損壞的石材用於花蓮洄瀾灣園區各項開發建設，協助受災石材業者，也呼籲全台相關業者參與。

台灣區石礦製品工業同業公會理事長王淳甫受訪表示，花蓮石材業者共百餘家，年產值約新台幣200億元，與觀光業同為花蓮的兩大支柱產業；這次地震帶來的損失前所未見，造成石材約100萬平方公尺的破損，損失金額約20億元。

台開集團董事長邱復生說，地震發生至今已1個月，清理及存放震損石材為當務之急，但數量之多讓業者十分困擾，台開集團無償開放花蓮洄瀾灣園區部分場域，讓業者將震損石材暫時存放。

邱復生說，震損的石材將應用在台開花蓮洄瀾灣園區的各項開發建設，包括鋪設地板、內裝等，符合回收再生利用的開發準則，並會協助接洽相關開發單位多利用震損石材；未來花蓮港租用的港口倉庫，也會利用震損石材，計畫鋪設「0206大地震紀念人行道」，他呼籲全台相關業者多利用震損石材。（編輯：施燕飛/李錫璋）1070306

台開集團董事長邱復生（左）6日表示，花蓮地震發生至今已一個月，清理及存放震損石材為當務之急，震損的石材將應用在台開花蓮洄瀾灣園區的各項開發建設，並呼籲全台相關業者多利用震損石材。中央社記者李先鳳攝　107年3月6日台開集團董事長邱復生（左）6日表示，花蓮地震發生至今已一個月，清理及存放震損石材為當務之急，震損的石材將應用在台開花蓮洄瀾灣園區的各項開發建設，並呼籲全台相關業者多利用震損石材。中央社記者李先鳳攝　107年3月6日
石材業與觀光業同為花蓮的兩大支柱產業，花蓮強震損失嚴重，台開集團6日宣布，為協助受災石材業者，擬將損壞的石材用於花蓮洄瀾灣園區各項開發建設。圖為地震時石材撞壞圍牆。中央社記者李先鳳攝　107年3月6日石材業與觀光業同為花蓮的兩大支柱產業，花蓮強震損失嚴重，台開集團6日宣布，為協助受災石材業者，擬將損壞的石材用於花蓮洄瀾灣園區各項開發建設。圖為地震時石材撞壞圍牆。中央社記者李先鳳攝　107年3月6日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP