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一地考證3縣市展演 雲縣街頭藝人徵選開跑

發稿時間：2018/03/06 14:34

最新更新：2018/03/06 15:44

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雲嘉嘉聯合治理平台推出街頭藝人一地考證，可3個縣市展演，6日上午在雲林縣政府一樓親民空間舉行宣傳會，擅長吹奏薩克斯風的雲林縣長李進勇（中）與雙廖樂團進行現場表演。中央社記者葉子綱攝　107年3月6日雲嘉嘉聯合治理平台推出街頭藝人一地考證，可3個縣市展演，6日上午在雲林縣政府一樓親民空間舉行宣傳會，擅長吹奏薩克斯風的雲林縣長李進勇（中）與雙廖樂團進行現場表演。中央社記者葉子綱攝　107年3月6日

（中央社記者葉子綱雲林縣6日電）雲林縣政府今天表示，雲嘉嘉聯合治理平台推出街頭藝人一地考證，可3個縣市展演；雲林縣長李進勇並表示，第五屆街頭藝人徵選將於12日開跑，歡迎有興趣的民眾踴躍報名。

雲林縣、嘉義縣、嘉義市3縣市政府攜手，透過聯合治理平台，首創全國推動街頭藝人「一地考證、三縣市展演」，今天上午在雲林縣政府一樓親民空間舉行宣傳會，並公布雲林縣第五屆街頭藝人徵選期程。

擅長吹奏薩克斯風並取得雲林縣第三屆街頭藝人認證的李進勇，在宣傳會中與雙廖樂團精彩演出，還有知名街頭藝人表演，為活動帶起熱鬧氣氛。

李進勇說，雲嘉嘉治理平台推出街頭藝人「一地考證、三縣市展演」，雲林縣徵選街頭藝人至今選出精彩展演的750組，第五屆活動將於3月12日至5月4日受理報名，5月26、27日於虎尾農博生態園區公開評審，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。

雲林縣政府文化處長林孟儀說，街頭藝人徵選類別有表演藝術、視覺藝術及創意工藝，除了藝術工作者，還有身心障礙人士、社會邊緣人及受刑人，盼藉由「藝動心靈」方式，讓有心的街頭藝人獲得社會大眾支持。

林孟儀指出，只要取得街頭藝人認證，都可申請雲林的35處及嘉義縣市場地展演，5月在雲林農博生態園區的公開評審，開放民眾入場參觀，以技巧性、互動性、街頭展演適宜性、展演設備及其他創意等標準評審。

林孟儀表示，以過去辦理經驗，今年預計吸引400組、1000名展演者報名，將呈現多元藝術的匯演競秀，精彩可期，相關訊息可上雲林縣政府文化處網站查詢。（編輯：張芷瑄/管中維）1070306

雲嘉嘉聯合治理平台首創，街頭藝人一地考證可3個縣市展演，6日在雲林縣政府舉行宣傳會，雲林縣長李進勇（左4）表示，第五屆街頭藝人徵選將於12日開跑，與會各界比出「五」的手勢。中央社記者葉子綱攝 107年3月6日雲嘉嘉聯合治理平台首創，街頭藝人一地考證可3個縣市展演，6日在雲林縣政府舉行宣傳會，雲林縣長李進勇（左4）表示，第五屆街頭藝人徵選將於12日開跑，與會各界比出「五」的手勢。中央社記者葉子綱攝 107年3月6日
雲嘉嘉聯合治理平台推動街頭藝人「一地考證、三縣市展演」，6日上午在雲林縣政府舉行宣傳會，現場雜耍花式表演，炒熱氣氛。中央社記者葉子綱攝　107年3月6日雲嘉嘉聯合治理平台推動街頭藝人「一地考證、三縣市展演」，6日上午在雲林縣政府舉行宣傳會，現場雜耍花式表演，炒熱氣氛。中央社記者葉子綱攝　107年3月6日
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