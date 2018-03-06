逢甲商圈福星路啟動路平 有3夜要刨鋪路面

台中市逢甲商圈交通主軸福星路，由於經年累月使用，部分路面路基損壞，台中市建設局去年底啟動福星路路平專案，6日到8日夜間將進行路面刨鋪作業。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年3月6日

（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市逢甲商圈交通主軸福星路，由於經年累月使用，部分路面路基損壞，台中市建設局今天指出，去年底啟動福星路路平專案，6日到8日進行路面刨鋪作業，採夜間施工，以降低交通衝擊。



建設局表示，西屯區福星路是逢甲商圈交通主軸，且鄰近逢甲大學及僑光科技大學，是通勤通學重要道路，由於經年累月使用，部分路面路基損壞、沿線路面破損，影響行車安全。



建設局表示，這次共投入1108萬元預算，進行福星路自逢甲路至河南路段共640公尺路平工程，去年12月開始施工，要求管線單位孔蓋下地減量7成，並於今年1月辦理路基改善工程，於3月6、7、8日夜間（凌晨1時至3時）進行路面刨鋪作業，將於8日全線開放通車。



為加強宣導施工訊息，建設局指出，市府將責請施工廠商於施工路段周邊設置施工警告標誌、指示標誌，並通知警廣加強宣導道路施工訊息，希望降低道路施工對交通的衝擊，同時協請警察局進行交通指揮，以免造成交通壅塞不順暢。



建設局指出，市府於104年10月底在原台中市8個行政區恢復全國唯一代辦「管線工程統一挖補」制度，由建設局代辦齊挖齊補，執行電力、電信、自來水、天然氣等一般性管路埋設、開挖、回填、路面鋪築等施工項目。



市府並要求管線單位挖管後必須「全車道」修復路面，路平完工後3年內禁挖申請，建設局表示，已成功降低管線重複挖掘率約3成，去年起更擴大實施範圍至原台中縣區，希望整體提升道路品質。（編輯：李錫璋）1070306