名間受天宮香客大樓老舊 立委協調助重建

民進黨籍立委林靜儀等人6日邀集相關單位人員踏勘南投縣名間鄉松柏嶺受天宮香客大樓等處，盼協調解決松柏嶺發展停滯問題，後續可望重建香客大樓等。（民進黨南投縣黨部提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年3月6日

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投縣名間鄉松柏嶺受天宮香客大樓老舊、松柏嶺森林公園聯外巷道邊坡崩塌，有重建及整修需求，民進黨立委林靜儀今天召開協調，有望解決這兩項問題。



松柏嶺受天宮是南投縣知名廟宇，地處南投縣與彰化縣交界台地，視野遼闊，可俯瞰西部平原美景，「松嶺遠眺」是南投八景之一，因此每年香客與遊客眾多，不過香客大樓老舊需重建，且連接松柏嶺森林公園的巷道邊坡崩塌也需整修。



民主進步黨籍立法委員林靜儀、民進黨南投縣長參選人洪國浩今天邀交通部觀光局參山國家風景區管理處、財政部國有財產署、行政院農業委員會林務局、農委會水土保持局等單位踏勘，協調解決松柏嶺發展停滯問題，後續可望重建香客大樓及整修邊坡。



林靜儀表示，受天宮周邊就是風管處維護的松柏嶺森林公園，還有林務局的保安林地，附近觀光資源豐富，但規劃及管理橫跨中央與地方多個機關，主管權責複雜，未有政治人物積極介入協調，導致觀光發展停滯多年，因此今天邀相關單位來解決問題。



洪國浩說，會中達成共識，受天宮即將展開香客大樓重建工作，提供信眾安全住宿環境，留宿人數可望增加，有助提升名間鄉觀光發展，以及連結松柏嶺森林公園的巷道邊坡整修也確定可施工。



國產署表示，只要縣政府認定受天宮從事公益事業，即可同意屋齡逾50年、30年且有多處龜裂的兩棟香客大樓重建；林務局也同意整修松柏嶺森林公園聯外巷道邊坡。（編輯：李錫璋）1070306