消防局禁養寵物 基市動保所：政策背道而馳

（中央社記者王朝鈺基隆市6日電）消防署近日行文各縣市消防局，要求不得飼養寵物。對此，基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱今天說，消防署的這紙公文與行政院農委會的政策背道而馳。



消防署近日發公文給各縣市消防局，內容提到按「辦公處所管理手冊」第42條揭示，各機關應禁止在辦公處所飼養家禽、家畜或寵物，請各機關配合規定辦理（搜救犬除外）。依「自由時報」報導，消防署是因為有消防替代役役男檢舉遭狗追，才會發出這紙公文。



陳瑞濱向中央社記者表示，農業委員會去年2月間推動「流浪動物零安樂死」政策，因各縣市收容空間有限，農委會鼓勵學校認養流浪犬作為校犬或機關工作犬，消防署的這紙公文顯然與中央政策背道而馳。



陳瑞濱說，犬隻的視覺感官能力是人類的1000倍，嗅覺更是好幾千倍，有些偏鄉派出所警力不足，半夜若有外人侵入，犬隻可以很快察覺異狀；另外，有些岸巡駐點負責的海岸線很長，如果有犬隻協助執行勤務更可事半功倍。



陳瑞濱提醒民眾，若遭犬隻追逐千萬不要奔跑，因為犬隻會視同獵物反而追得更猛，建議可停下來面向犬隻，以眼角餘光查看犬隻動態，並拿起身邊物品，例如背包或腳踏車檔在身前阻擋，或拿起雨傘將手舉高並大聲發出聲響「讓狗認為你是龐然大物」，接著再慢慢退出警戒區。(編輯:孫承武)1070306