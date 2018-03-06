助花蓮復甦 盧建順返鄉推廣高爾夫球

老家在花蓮的高球名將盧建順6日表示，未來將在故鄉花蓮推廣高爾夫球運動，鼓勵大家到花蓮打高爾夫球。中央社記者李先鳳攝 107年3月6日

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）協助花蓮強震後觀光業復甦，台開集團請來職業高爾夫球名將盧建順推廣高爾夫球運動，並將籌設高爾夫球俱樂部，帶動花蓮觀光休閒產業。



台開集團董事長邱復生今天在花蓮台開園區宣布，將全力趕工位於園區內的新天堂樂園，預計今年分階段對外開放運營，日前取得花蓮洄瀾灣旅館商店街建照，也將興建旅館，並規劃職人、達人的專屬商店，其中包括高爾夫球俱樂部，邀請盧建順帶頭推廣高爾夫球。



老家在花蓮的盧建順就讀花蓮中正國小，小學五年級時舉家遷到淡水，在淡水高爾夫球場開啟他的高爾夫球生涯。



盧建順說，未來將在故鄉花蓮推廣高爾夫球運動，他鼓勵大家到花蓮打高爾夫球，因為花蓮有一個日據時代留下的高爾夫球場，可發展花蓮觀光休閒與退休生活。



盧建順現任台灣長春職業高爾夫協會理事長，同時也在日本打職業長春巡迴賽，今年球季比賽後空檔時期，他將回到故鄉花蓮，舉辦高爾夫球友誼賽，吸引台灣與世界各地長春級高爾夫球好手來花蓮參加比賽。



盧建順高球生涯3度贏得亞洲巡迴冠軍賽年度總冠軍；50歲赴美發展高爾夫球職業第二春，後來轉戰日本長春高爾夫球界，2017年贏得日本PGA長春錦標賽冠軍，也是他個人日本長春巡迴賽的首冠。（編輯：施燕飛/孫承武）1070306



