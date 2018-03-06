/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 林氏璧地震奧斯卡繆德生

富比世全球富豪榜 川普財富縮水排名下滑

>rss

助花蓮復甦 盧建順返鄉推廣高爾夫球

發稿時間：2018/03/06 17:32

最新更新：2018/03/06 18:01

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 老家在花蓮的高球名將盧建順6日表示，未來將在故鄉花蓮推廣高爾夫球運動，鼓勵大家到花蓮打高爾夫球。中央社記者李先鳳攝　107年3月6日老家在花蓮的高球名將盧建順6日表示，未來將在故鄉花蓮推廣高爾夫球運動，鼓勵大家到花蓮打高爾夫球。中央社記者李先鳳攝　107年3月6日

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）協助花蓮強震後觀光業復甦，台開集團請來職業高爾夫球名將盧建順推廣高爾夫球運動，並將籌設高爾夫球俱樂部，帶動花蓮觀光休閒產業。

台開集團董事長邱復生今天在花蓮台開園區宣布，將全力趕工位於園區內的新天堂樂園，預計今年分階段對外開放運營，日前取得花蓮洄瀾灣旅館商店街建照，也將興建旅館，並規劃職人、達人的專屬商店，其中包括高爾夫球俱樂部，邀請盧建順帶頭推廣高爾夫球。

老家在花蓮的盧建順就讀花蓮中正國小，小學五年級時舉家遷到淡水，在淡水高爾夫球場開啟他的高爾夫球生涯。

盧建順說，未來將在故鄉花蓮推廣高爾夫球運動，他鼓勵大家到花蓮打高爾夫球，因為花蓮有一個日據時代留下的高爾夫球場，可發展花蓮觀光休閒與退休生活。

盧建順現任台灣長春職業高爾夫協會理事長，同時也在日本打職業長春巡迴賽，今年球季比賽後空檔時期，他將回到故鄉花蓮，舉辦高爾夫球友誼賽，吸引台灣與世界各地長春級高爾夫球好手來花蓮參加比賽。

盧建順高球生涯3度贏得亞洲巡迴冠軍賽年度總冠軍；50歲赴美發展高爾夫球職業第二春，後來轉戰日本長春高爾夫球界，2017年贏得日本PGA長春錦標賽冠軍，也是他個人日本長春巡迴賽的首冠。（編輯：施燕飛/孫承武）1070306

台開集團董事長邱復生（右）6日宣布將全力趕工位於花蓮台開園區內的新天堂樂園，並邀請高球名將盧建順（中）為園區的高爾夫球俱樂部宣傳，推廣高球運動。中央社記者李先鳳攝　107年3月6日台開集團董事長邱復生（右）6日宣布將全力趕工位於花蓮台開園區內的新天堂樂園，並邀請高球名將盧建順（中）為園區的高爾夫球俱樂部宣傳，推廣高球運動。中央社記者李先鳳攝　107年3月6日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP