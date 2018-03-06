抗居家PM2.5 家電展推無菸料理家電

（中央社記者程啟峰高雄6日電）高雄巨蛋3C節能家電空調居家生活展9日將登場，力抗居家PM2.5，現場推各式無菸餐廳家電體驗，並有空氣清淨機抽獎；配合開幕還有發票換福袋活動，募得發票全數捐創世基金會。



這項家電展由高雄市電器商業同業公會主辦，現場規劃智慧變頻家電產品區、節能冷凍空調設備區、綠色節能區、通訊產品區、資訊電腦區、LED事業區、保全科技區、健康器材區、美容器材區等，展至12日。



對抗居家PM2.5，現場推出無菸廚房體驗專區，提供無菸廚房家電用品體驗，包括石墨瞬間發熱烤箱、蒸氣水波爐、數位營養調理機、智慧料理豆漿機、蒸氣烘烤微波爐、電子鍋等。



展覽期間於大會服務台並可索取活動集章券，至展場指定地點完成集章，即有機會抽中空氣清淨機一台。主辦單位並在展場貼心提供小家電免費健檢及免費檢易身體健檢服務，現場並可預約到府免費做電器健檢，值此天氣回溫，讓家中久未用的涼夏家電保持最佳狀態。



另外，主辦單位也不忘做公益，凡開幕當天攜帶一張當期發票，不限金額，前100名入場參觀者，即可參加福袋抽獎，從中抽出5人參加大會開幕趣味競賽活動，優勝者可將最大獎德國製過濾式除蹣吸塵器帶回家。現場募得發票則全數捐給創世基金會。(編輯:孫承武) 1070306