北農總經理 多由北市和農委會協調

（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市長柯文哲說，北農總經理人選以後由他決定，他完全負責，但台北市與農委會在北農的股份相當，市場處主秘王夢龍今天說，北農董事長和總經理多是北市和農委會協調產生。



北市果菜批發市場2月27日休市3天，開市後，蔬菜到貨量達近3000公噸，較平日大增，衝擊菜價。農委會建議未來不要再連休3天。台北市長柯文哲今天坦言是「人禍」，但出事不用推責任，更說北農總經理人選以後由他決定，他絕對完全負責。



台北市市場處主秘王夢龍說，依過去經驗，北農董事長和總經理人選多由北市府和農委會協調，像北市指派董事長，農委會就會推薦總經理人選，這是雙方既有默契。



北農主秘路全利今天受訪時表示，依公司章程，董事會選出常務董事，再由常董選出董事長，最後由董事長提名總經理，經董事會通過並派任。



北農資本額為新台幣2億元，民股占54.48%，公股占45.52%。民股包含青果運銷合作社、各級農會、農產品販運商，其中農會佔最大比例，為24.79%；公股部分由北市府和農委會各占一半，持股分別為22.76%。



北農去年6月初召開股東常會兼改選董事會議，台北市市場處事後公布北農23席董事包含北市府5席、農委會5席、全國農會5席、青果社2席，民股6席，公股必須取得過半席次，才可推派董事長，最後民股增加2席支持公股，北市府也推派副市長陳景峻任董事長，總經理則由農委會推派的吳音寧擔任。



熟悉北農業務內部人員透露，北農因股份複雜，對於董事長和總經理人選各方競逐，過去就曾發生農會代表集合其他民股，推派總經理人選並順利擔任職務，因公股比例股權較集中，北市府事後都和農委會與其他民股合作，爭取董事席次，才可取得董事長職務。



台北果菜批發市場24日到26日休市，緊接著元宵節後，3月5日到7日又連休3天，8日開市；2月24日到3月7日間，共6天休市。2月27日開市首日，批發市場蔬菜類到貨量近3000公噸，跟平日交易量的1600公噸至1800公噸相比數量增加，衝擊蔬菜價格下跌，造成產地農民抱怨。（編輯：李亨山）1070306