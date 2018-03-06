白腳蹄流浪犬取名烏雲踏雪 遇華僑去美國

屏東熱帶農業博覽會期間，園區舉辦流浪動物認養活動，一隻民間習俗認為不吉利的「白腳蹄」流浪犬順利被美國華僑認養，在海外找到幸福的家。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年3月6日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）屏東熱帶農業博覽會期間，園區舉辦毛小孩認養活動，一隻民間習俗認為不吉利的「白腳蹄」流浪犬被美國華僑認養，取名「烏雲踏雪」，如今已順利踏上美國土地。



屏東縣政府舉辦的熱帶農業博覽會已於4日結束，屏東縣政府在博覽會也為毛小孩舉辦認養活動。



屏東縣政府農業處長黃國榮表示，在活動期間，這隻全身黑毛、四隻腳掌全為白色，俗稱「白腳蹄」的流浪犬，巧遇一位美國女華僑。在志工熱心協助下認養了這隻流浪犬，並取名「烏雲踏雪」。這隻毛小孩經過結紮、寵登、施打疫苗及檢疫後，如今已順利的踏上美國土地。



黃國榮表示，博覽會期間，在屏東縣寵物商業同業公會、屏東縣獸醫師公會、大仁科技大學、屏東科技大學流浪動物管理人員訓練中心等合作下，共為38隻流浪犬找到溫暖的家。



黃國榮呼籲民眾，要幫寵物做絕育，不可放任生育，並且應依「動物保護法」規定為家中寵物辦理寵物登記，以免寵物走失，更不可輕易的將家中寵物遺棄，以減少流浪動物。



「白腳蹄」的禁忌，是來自於傳統喪俗，孝子必須腳纏白布。所以老一輩的人基於忌諱不喜養白腳蹄的動物。（編輯：孫承武）1070306



