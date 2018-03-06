消防隊禁養寵物 林右昌認養吉米

影片來源：中央社

（中央社記者王朝鈺基隆市6日電）消防署日前發文給各縣市消防局不得飼養搜救犬以外的動物，基隆消防分隊無奈只能將隊犬「吉米」送到寵物銀行，市長林右昌得知消息後決定認養吉米，讓牠有個溫暖新家。



林右昌下午在市府受訪表示，上午聽到消防署一紙公文使得基隆市消防分隊認養的犬隻吉米必須送到寵物銀行，很多民眾發起搶救吉米活動，心想何不乾脆自己來認養吉米。



林右昌說，從小就很喜歡狗，小時還想在房間養狗但因住在公寓而作罷，今天剛好有這個緣分，讓吉米從消防隊的隊犬變成市長官邸一員。



林右昌表示，妻子吳秋英小時候養過兩隻狗，因為投入很多感情當愛犬往生時很難過，一開始雖然有點擔心認養吉米，不過經商量後妻子欣然同意，加上兩個兒子一直很想養狗，「家裡多了吉米，我想最高興是我的兩個兒子。」



他說，消防署這紙公文沒有強制性，更何況行政院長賴清德在台南市長任內曾推動公務機關認養寵物政策，相信只要做好管理流浪犬也能成為人類最好的伴侶，基隆市府也將研議為「流浪狗找工作」，讓流浪狗在消防局、學校、工廠等場所服務，成為人類最好的朋友及夥伴。



基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，在寵物銀行認養的流浪狗，都會經過獸醫師檢查、驅蟲並施打疫苗，犬隻若有任何問題，民眾也能向獸醫師洽詢，歡迎大家一起到寵物銀行認養。（編輯：張銘坤）1070306



