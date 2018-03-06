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春遊三義舊山線這樣玩 實境解謎抽獎趣

發稿時間：2018/03/06 18:51

最新更新：2018/03/06 19:24

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苗栗縣文化觀光局結合三義舊山線鐵道文化之美，推出實境解謎遊戲，遊客3月10日至30日可到勝興車站、魚藤坪斷橋服務台索取謎題包、手機下載APP，就能闖關解謎，完成任務還能獲得小禮物。中央社記者管瑞平攝　107年3月6日苗栗縣文化觀光局結合三義舊山線鐵道文化之美，推出實境解謎遊戲，遊客3月10日至30日可到勝興車站、魚藤坪斷橋服務台索取謎題包、手機下載APP，就能闖關解謎，完成任務還能獲得小禮物。中央社記者管瑞平攝　107年3月6日

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣政府結合三義舊山線鐵道文化之美，推出日漸風行的實境解謎遊戲，遊客3月間到勝興車站、魚藤坪斷橋服務台索取謎題包、手機下載App逐一闖關解謎，既能體驗舊山線魅力，還可抽獎。

苗栗縣文化觀光局「舊山線老橋老洞世遺鐵道文化節」系列活動，3月10日至30日推出「貓裏喵尋寶大作戰」實境解謎遊戲，搭配鐵道文物展、假日文創市集、健走、音樂饗宴及同歡會等，10日當天加碼推出免費導覽解說活動，4人即可成隊出發，領略舊山線鐵道文化故事。

文觀局今天在縣府大廳舉辦宣傳記者會，縣長徐耀昌、縣議員韓茂賢、三義鄉長徐文達、三義鄉代會主席呂明忠等人，共同打開尋寶箱，宣告尋寶活動將於10日在勝興車站開鑼，並邀請實境解謎玩家示範「貓裏喵尋寶大作戰」流程。

文觀局長林彥甫指出，實境解謎遊戲正夯，「貓裏喵尋寶大作戰」遊戲持續至30日，活動期間在勝興車站及魚藤坪斷橋服務台可索取遊戲謎題包，手機掃描QRcode下載App，即可開始閱讀故事及進行5關卡闖關解題，完成任務還能獲得小禮物。

活動10日開幕當天闖關成功者，有機會抽中價值新台幣逾萬元的三義雙人2日遊行程，另有飯店住宿券、休閒中心免費使用券等好禮。

苗栗縣長徐耀昌表示，三義獲得國際慢城認證，更具獨特鐵道文化，藉由尋寶遊戲串連起舊山線鐵道沿線實體景物，希望吸引更多年輕朋友帶著家人同遊，此外，縣府爭取交通部跨域亮點計畫經費建置的Rail Bike鐵道自行車，預計今年暑假營運，屆時民眾將可騎乘鐵道自行車細細品味舊山線之美。

三義鄉長徐文達表示，日本長野縣輕井澤在鐵道文化、木雕藝術、自然保育及觀光發展方面與三義鄉有許多相同元素，當地觀光協會有意組團至三義踩線旅遊，並促進雙方拓展、深化交流層面。（編輯：李錫璋）1070306

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