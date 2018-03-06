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補助宜蘭市治水經費 陳金德：無關選舉

發稿時間：2018/03/06 19:16

最新更新：2018/03/06 19:16

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）宜蘭縣代理縣長陳金德今天答應以兩年為期，補助宜蘭市公所新台幣1億元治水經費。有媒體質疑，這難免會被認為是為選舉綁樁。陳金德強調，這純粹為解決淹水，無關選舉。

宜蘭縣政府今天進行的縣務會議，罕見單獨讓一個鄉鎮市長列席報告，爭取補助。

宜蘭市長江聰淵在縣務會議中表示，宜蘭市農水路損壞情形嚴重，影響行車安全。此外，市區側溝量體不足，近年常因豪大雨和極端氣候影響，市區容易淹水，這些若單靠市公所財源，不足以解決問題，因此向縣府提出專案報告，希望縣府協助。

陳金德會後表示，縣府決定以兩年為期，共補助宜蘭市公所1億元的治水經費，希望針對市區內的水溝清疏、側溝整理與老舊農水路等問題，盡速改善。江聰淵與市公所團隊的執行力非常強，相信有能力執行這項補助工作。

部分媒體質疑，江聰淵以前是陳金德擔任立委時的服務處主任，兩人亦師亦友，加上年底又要選舉了，這項大手筆補助是否有政策買票嫌疑。

陳金德強調，這項決定純粹是為解決宜蘭市長年的淹水等問題，無關選舉。縣府邀請鄉鎮市長列席縣務會議，報告建設需求，符合規定且合適，如果其他鄉鎮市也有需求，一樣可以列席爭取補助；在縣務會議時，縣府相關首長也都出席在場，也可馬上解決問題。（編輯：李錫璋）1070306

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