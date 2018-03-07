長照加藥事照護 雲林開啟多元在地安老

雲林縣衛生局7日上午在縣府一樓大廳舉行「107年長照2.0啟航多元藥事照護服務計畫」啟動儀式，衛生局長吳昭軍（右）說，提供用藥安全與專業諮詢，讓藥事照護模式能深耕地方。中央社記者葉子綱攝 107年3月7日

（中央社記者葉子綱雲林縣7日電）雲林縣推動社區藥局融入長照2.0計畫，整合社區式及機構式藥事照護，建立醫院與社區藥局合作轉介機制，今天開啟多元在地安老的新里程。



雲林縣衛生局上午在縣府一樓大廳舉行「107年長照2.0啟航多元藥事照護服務計畫」啟動儀式，衛生局長吳昭軍說，提供用藥安全與專業諮詢，讓藥事照護模式能深耕地方。



吳昭軍說，連結醫院、藥局到社區，訓練及輔導社區藥局藥師執行居家式藥事照護，結合醫藥相關團體及社區資源，提供醫藥整合平台，教導正確衛教觀念，讓重複用藥、交互作用問題降至最低，達到在地安老的目標。



吳昭軍指出，多元藥事照護計畫同時協助縣民正確用藥，以民眾為中心，家庭與社區為支持系統，透過居家、社區與機構等藥事服務，讓民眾就近獲得貼心服務，營造個人化、在地化與社區化的藥事服務網絡。



吳昭軍表示，雲林縣老化指數高居全國第二，僅次於嘉義縣，65歲以上人口12萬1452人，占全縣總人口17.6％，期盼透過多元藥事照護計畫，讓老化及慢性病的用藥環境更臻完善。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070307