新北擬推跨區幹線公車 轉乘一段半價優惠

（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市為方便民眾跨區利用較方便直捷的公車，擬由現有公車路線推29線的「跨區幹線公車」，初步規劃搭乘「跨區幹線公車」雙向轉乘雙北的公車都享有一段票半價優惠。



交通局長王聲威表示，新北市幅員較廣，都會區及非都會區人口差異較大，為鼓勵民眾轉乘，去年底推出快速及跳蛙公車轉乘雙北市區公車一段票半價優惠，獲得好評。



他表示，在主要道路公車路線多且班次密集較方便利用，經檢討現有的公車路線，只要行經兩個以上行政區，路線直捷且行經主要幹道路廊，將規劃納入「跨區幹線公車」，提供雙向轉乘一段票半價優惠。



他表示，初步挑選現有公車路線中，全市29個行政區除雙溪區外，其餘28個行政區都規劃有「跨區幹線公車」行駛，共有橘5、紅22、藍15、藍22、藍38、57、99、264、624、637、656、667、704、705、706、788、791、795、813、819、849、857、860、862、880、923、936、981、982等29線。



王聲威表示，預定3月下旬才會確定「跨區幹線公車」轉乘第一段票半價優惠的時程。



他說，交通局初步規劃與北市幹線公車第2階段約11條線同步實施轉乘優惠。為方便民眾辨識及搭乘，新北市29線跨區幹線公車都維持現有路線番號，只在車身張貼轉乘優惠Logo及路線加設外框等方式實施，預估將嘉惠更多公車轉乘通勤族。（編輯：梁君棣）1070307