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里長提案興安街設夜市 北市：通盤考量

發稿時間：2018/03/07 13:00

最新更新：2018/03/07 14:10

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台北市中山區朱馥里長莊錦龍7日提案，在興安街（合江街至龍江路段）北側成立觀光夜市，活絡當地經濟，同時集中臨時攤販，統一管理。（台北市政府提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年3月7日台北市中山區朱馥里長莊錦龍7日提案，在興安街（合江街至龍江路段）北側成立觀光夜市，活絡當地經濟，同時集中臨時攤販，統一管理。（台北市政府提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年3月7日

（中央社記者梁珮綺台北7日電）台北市中山區朱馥里長莊錦龍今天提案，在興安街（合江街至龍江路段）北側成立觀光夜市，振興經濟；民政局長藍世聰表示，路段上多有臨時攤販，請市場處通盤考量。

台北市長柯文哲、民政局長藍世聰今天上午與中山區里長座談，莊錦龍提案在興安街北側成立觀光夜市，活絡當地經濟，同時集中臨時攤販，統一管理。

市場處攤販科長楊忠誠在會議上指出，實地會勘、了解周圍聲音後，建議不可行，尤其有消防、交通等問題，若要成立夜市，現場必須要保留消防通道，且成立密閉式遮雨棚，路邊消防栓維持淨空；交通部份考量夜間行車安全，採全路型封閉。

楊忠誠表示，此路段鄰近國立台北大學，由於大學屬於開放空間，校方擔憂設置夜市會影響700多名學生，恐引起抗議，持反對意見。

楊忠誠指出，此路段的攤販相當零星，經評估人潮不多較無商機，且周邊多為住宅區，若因營業產生垃圾、污水、排煙、噪音及交通問題，將衝擊周邊居民生活品質。

楊忠誠表示，此路段的攤販長期聚集，若強力取締恐影響生計，將輔導進行自治會自我管理，而非設置集中場。

藍世聰則說，要解決臨時攤販問題有很多方式，只是若設置集中場，將開先例，其他行政區的臨時攤販恐要求比照辦理，請市場處通盤考量與評估。

龍洲里長陳世明則提案，要求機車退出興安街（復興北路至遼寧街段）人行道，表示自從市府在復興北路劃設自行車專用道後，所有機車都擠到巷弄內，嚴重影響行人空間。

柯文哲說，要求交通局在捷運公車吃到飽月票上路後，全盤規劃交通策略，承諾陳世明會先讓機車退出人行道，思索處理方式。（編輯：李亨山）1070307

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