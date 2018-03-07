打造低碳巡守隊 桃園市補助電動機車

桃園市政府試辦巡守隊電動機車租賃試辦補助計畫，每隊最多補助3輛，每輛每月最高補助新台幣1300元，為期4年，讓隊員執行巡守勤務時也能維護環境品質。中央社記者吳睿騏攝 107年3月7日

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）推動低碳運具應用，桃園市政府試辦巡守隊租賃計劃，每隊每月最多可獲3輛電動機車的租賃補助費用；未來計劃打造石門水庫成生態旅遊區，限用低碳運具。



桃園市長鄭文燦今天表示，為提升巡守品質與效能，市府環保局與警察局研議公告「桃園市巡守隊電動機車租賃試辦補助計畫」，鼓勵巡守隊租用電動機車，每隊最多補助3輛，每輛每月最高補助新台幣1300元，為期4年，讓隊員執行巡守勤務時也能維護環境品質。



鄭文燦表示，桃園市目前共有200支水環境巡守隊及守望相助隊，其中有160支隊伍提出453輛電動機車的需求，桃園市目前設有879處充電站，未來除擴充至1000站外，也決定在石門水庫旁溪州地區，設置低碳轉運中心，遊客需在此處轉乘自行車或電動車等低碳運具，讓石門水庫成為生態旅遊重鎮。



桃園市中壢區永褔里水環境巡守隊長馬玉明說，巡守路線長達3、4公里，平常隊員需騎乘自己的機車，有了電動機車後，平穩的速度性能相當適合年長的巡守隊員，安全性較高，在增加隊員巡守意願之餘，以往較為偏遠的區域，也可因此增加巡邏次數。（編輯：方沛清）1070307