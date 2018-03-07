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客家桐花婚禮5月登場 徵求66對佳偶

發稿時間：2018/03/07 16:42

最新更新：2018/03/07 17:28

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苗栗縣政府文化觀光局7日在縣府大廳舉辦「2018苗栗客家桐花婚禮」宣傳記者會，徵求66對佳偶在5月桐花盛開時完成終身大事，新人除了可獲得「幸福六禮」，還有機會參加婚攝旅遊活動。中央社記者管瑞平攝　107年3月7日苗栗縣政府文化觀光局7日在縣府大廳舉辦「2018苗栗客家桐花婚禮」宣傳記者會，徵求66對佳偶在5月桐花盛開時完成終身大事，新人除了可獲得「幸福六禮」，還有機會參加婚攝旅遊活動。中央社記者管瑞平攝　107年3月7日

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）往年一開放報名隨即「秒殺」的苗栗客家桐花婚禮，今年邁入第13屆，縣府徵求66對佳偶在5月桐花盛開時完成終身大事，新人可獲幸福6禮，還有機會參加婚攝旅遊活動。

苗栗縣政府文化觀光局連續多年結合桐花美景與客家內涵，舉辦「客家桐花婚禮」，成為國內別具特色的主題式集團婚禮，也為每年客家桐花祭系列活動，增添浪漫喜氣；今年婚禮儀式將於5月6日在三義西湖渡假村舉行，開放66對新人報名參加，其中，保障苗栗縣籍36對，3月17日上午8時起，在縣府大樓旁的苗栗縣城市規劃館現場受理報名，額滿為止。

文觀局今天在縣府大廳舉辦「2018苗栗客家桐花婚禮」宣傳記者會，2隻人氣紅不讓的苗栗縣吉祥物「貓裏喵」化身幸福大使，換上客家藍衫與禮服，攜手走紅毯，引領客家八音迎親隊伍及媒婆、新人入場，與縣長徐耀昌、客委會副主委范佐銘及多名鄉鎮市長、縣議員熱鬧宣布活動起跑。

準新人楊翰、許家榛是高中同學，愛情長跑多年，決定互許終身。楊翰說，他是高雄美濃客庄子弟，客家桐花婚禮相當特別也具文化傳承意涵，決定報名參加。

苗栗縣長徐耀昌表示，縣府以「嫁女兒」心情辦喜事，為每對新人精心準備「幸福六禮」作為嫁妝，包括手工蠶絲被、桐情蜜意項鍊、刻有新人名字的陶藝對杯、囍米禮盒、行李箱以及西湖渡假村雙人平日住宿券，總價值逾新台幣1萬3520元，諧音象徵「一生我愛你」，獻上滿滿祝福。

文觀局長林彥甫說，邁入第13屆的苗栗客家桐花婚禮已締造1082對新人在桐花下許下浪漫誓約，今年以「貓裏行嫁 永結桐心」為主題，特別安排婚紗攝影旅遊活動，將邀請16對新人至苗栗5處浪漫景點拍攝婚紗，同時進行旅遊觀光，並錄製成宣傳影片，成為行銷桐花景點與客家風情的最佳推手。（編輯：方沛清）1070307

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