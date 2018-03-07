逢甲商圈福星路人孔蓋多 立委爭取減量防滑

台中市逢甲商圈內主要道路福星路人孔蓋多，雨天時常導致機車騎士自摔，立委張廖萬堅（前右5）7日與當地里長等前往關心路平專案施工狀況。中央社記者郝雪卿攝 107年3月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市逢甲商圈內主要道路福星路人孔蓋多，雨天時常造成機車騎士摔傷，立委張廖萬堅爭取路平專案及減少人孔蓋數量，今天實地了解施作狀況，並要求公路總局應儘速制定防滑係數標準。



張廖萬堅去年接獲陳情指出，福星路因人孔蓋密集且磨損到無防滑功能，導致機車騎士常因天雨路滑自摔，滑行後還因此撞倒帶著兩名幼童的婦人，造成多人受傷。經邀集相關單位辦理會勘後，除了要求市府緊急換掉老舊孔蓋外，也一併要求這個路段納入路平專案，減少人孔蓋數量以防止意外再次發生。



台中市政府從昨天起在福星路施作路平專案，張廖萬堅今天與當地的逢福里長張文平、逢甲里長廖婉菁及西平里長廖建森到福星路關心路平施工狀況。



張廖萬堅表示，台灣的人孔蓋防滑係數尚未制定標準，時常發生因防滑係數不足而自摔的案件，一遇下雨更成為致命危機，已在立法院提案要求公路總局應儘速制定防滑係數標準並定期檢測，避免意外一再發生。



張廖萬堅服務處主任林祈烽指出，在張廖萬堅極力爭取下，逢甲商圈福星路（河南路至逢甲路）段路平工程於6日進場施作，原本密集的人孔蓋也將集中減量並朝地下化施作。（編輯：李錫璋）1070307