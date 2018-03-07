美學啟蒙上山 投苗偏鄉5校下山展成果

「許願樹．美學啟蒙上山計畫」號召專業美學教師深入偏鄉指導學生，歷經一學期的課程後，來自苗栗及南投5所學校的小朋友7日到台中市舉辦成果展，展出作品超過150件。中央社記者郝雪卿攝 107年3月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）偏鄉學校資源不如都會區，「許願樹．美學啟蒙上山計畫」號召專業美學教師深入偏鄉指導學生，來自苗栗及南投的5所學校今天到台中市舉辦成果展，展示小朋友的學習成果。



台中市知名建商精銳建設發起的「許願樹．美學啟蒙上山計畫」，號召專業美學教師深入偏鄉指導小朋友，歷經一學期的課程後，包括南投縣的法治國小、地利國小及苗栗縣的大湖國小、大湖國中、華興國小等校學生，今天帶著自己的作品到台中市精銳藝術館展出到4月27日止，展出作品超過150件。



精銳建設副董事長王碧竣表示，看到孩子們的熱情、努力和成長，當初不只單純提供物資，而是讓美學素養成為孩子一輩子能帶著走的禮物。歡迎大家一起前來給孩子一個愛的鼓勵與抱抱。



王碧竣指出，相對於直接挹注金錢，美學啟蒙計畫的執行難度高出太多，但是有心就能辦到，美學上山的想法，在專業師資難求的偏鄉獲得5校校長的一致支持，於是決定啟動比捐贈物資艱鉅10倍的任務，號召美學專業教師深入偏鄉，透過陪伴、引導，啟發孩子對自我天賦的認知。



陪同小朋友到中市展出的法治國小校長周詠菡指出，很感謝大家，讓小朋友可以在這麼美的藝術殿堂分享喜悅及成就，身為校長，她為此深深感動，要捐錢給學校很容易，但送專業老師到偏鄉學校來很不容易，老師需要輾轉車程才能到達學校，而且老師不只是教小朋友畫畫，而是指導小朋友如何感受美，看到小朋友對著作品展現自信的笑容，這就是最好的禮物。（編輯：李錫璋）1070307