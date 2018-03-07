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台電外牆海洋彩繪 栩栩如生引遊客

發稿時間：2018/03/07 17:38

最新更新：2018/03/07 18:41

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台電公司台中梧棲服務所旁圍牆，經海風長年吹襲，牆面潮濕、斑駁，經台電公司邀請鄰近學校師生進行3D海洋彩繪，栩栩如生的彩繪場景已逐漸成形，假日常吸引民眾前往拍照取景。（台電公司台中營業處提供）中央社記者蘇木春傳真　107年3月7日台電公司台中梧棲服務所旁圍牆，經海風長年吹襲，牆面潮濕、斑駁，經台電公司邀請鄰近學校師生進行3D海洋彩繪，栩栩如生的彩繪場景已逐漸成形，假日常吸引民眾前往拍照取景。（台電公司台中營業處提供）中央社記者蘇木春傳真　107年3月7日

（中央社記者蘇木春台中7日電）台電公司台中梧棲服務所旁圍牆，因長年被海風吹襲，導致牆面斑駁，經台電公司邀請鄰近學校師生進行3D海洋彩繪，栩栩如生的彩繪場景已逐漸成形，假日常吸引民眾前往拍照取景。

台電公司台中區營業處長沈國揚受訪表示，台電公司台中梧棲服務所與台電「再生能源處」比鄰而居，其間相連的牆面長達68公尺，但由於當地鄰近沿海，牆面經海風長期吹襲，牆面潮濕、顏色污黑，造成視覺觀感不佳。

經當地頂寮里里長與台電梧棲服務所長討論協調，決定進行圍牆綠美化，以整體3D彩繪處理，期盼塑造成為在地知名觀光景點，彩繪案獲得在地議員及立法院副院長蔡其昌支持，並邀請鄰近學校師生彩繪梧棲服務所北面圍牆。

zoom in 台電公司台中梧棲服務所與台電「再生能源處」比鄰而居，其間相連長達68公尺的牆面潮濕、斑駁，造成視覺觀感不佳，台電公司邀請鄰近學校師生進行3D海洋彩繪，融合「海洋世界」、「風力再生能源」與「漁村風情」三大主題。（台電公司台中營業處提供）中央社記者蘇木春傳真　107年3月7日台電公司台中梧棲服務所與台電「再生能源處」比鄰而居，其間相連長達68公尺的牆面潮濕、斑駁，造成視覺觀感不佳，台電公司邀請鄰近學校師生進行3D海洋彩繪，融合「海洋世界」、「風力再生能源」與「漁村風情」三大主題。（台電公司台中營業處提供）中央社記者蘇木春傳真　107年3月7日

目前梧棲服務所牆面3D彩繪，已在今年2月進行底圖線稿繪製工作，圖案以符合在地沿海文化「海洋世界」、台電於沿海一帶建設的「風力再生能源」，再結合當地采風「漁村風情」三大主題。

彩繪工程預今年4月底將完工，栩栩如生的彩繪場景已逐漸成形，假日常吸引民眾前往拍照取景，梧棲區頂寮里里長鐘金水表示，很高興台電公司投入彩繪綠美化工作，期盼台中沿海地區創造新地標、吸引人潮聚集，重現海港繁榮景象。（編輯：黃于）1070307

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