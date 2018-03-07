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客家天穿日慶典移師原鄉 展現族群融合

發稿時間：2018/03/07 17:59

最新更新：2018/03/07 18:53

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南投縣政府文化局7日在信義鄉舉辦「樂遊南投慶天穿」活動，現場有客家人及原住民族共舞（圖），展現原住民、客家共榮及族群融合概念。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　107年3月7日南投縣政府文化局7日在信義鄉舉辦「樂遊南投慶天穿」活動，現場有客家人及原住民族共舞（圖），展現原住民、客家共榮及族群融合概念。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　107年3月7日

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）客家族群近年面臨文化流失、人口老化等問題，為將客家文化帶進各族群，南投縣政府今天將天穿日慶典移師山地原鄉信義鄉舉行，展現原住民、客家共榮及族群融合概念。

每年農曆正月20日「天穿日」是客家人傳統小過年，也是全國客家日，南投縣政府文化局今天在信義鄉琉璃光之橋健行園區廣場舉辦「樂遊南投慶天穿」，現場有客庄多元文化市集、創意粢粑製作體驗、母語闖天關、歡慶客庄嘉年華等精彩活動。

除進行客家傳統三獻禮祭儀，縣內各鄉鎮客家協會、客語生活學校、原住民藝文團體等上千人齊聚踩街、共舞，接著，客家委員會委員吳桂堂、南投縣文化局長林榮森、南投縣客家協會理事長范光順等人也參與客家及原住民舞蹈帶動跳，現場充滿過節喜慶氣氛。

林榮森說，南投縣客家族群分布廣泛，除國姓鄉是眾所熟知的客家庄，信義鄉也有不少客家人，因此今年活動移師信義鄉辦理，安排客家、原住民族、來賓體驗粢粑製作，表達以粢粑補天穿概念，並透過舞蹈戲劇方式，呈現女媧煉石補天故事。

林榮森指出，客家文化具重要地位，但近年客家族群面臨語言、歷史、傳統文化流失，及傳統產業沒落、人口老化、外移等危機，因此希望藉由舉辦天穿日活動，除讓年輕人永續傳承文化，也將客家文化帶入每一個族群，進而促進族群融合。（編輯：陳怡璇/梁君棣）1070307

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