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屏東身心障礙日間服務布建據點 全國居冠

發稿時間：2018/03/07 17:59

最新更新：2018/03/07 19:51

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屏東縣政府設置身心障礙社區式日間服務布建據點，至民國106年底，全國30個據點，屏東就占了12處，高居全國之冠。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年3月7日屏東縣政府設置身心障礙社區式日間服務布建據點，至民國106年底，全國30個據點，屏東就占了12處，高居全國之冠。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年3月7日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）屏東縣政府配合衛生福利部政策，積極設置身心障礙社區式日間服務布建據點，縣政府社會處長劉美淑表示，至去年底，全國30個據點，屏東就占了12處，高居全國之冠。

劉美淑表示，全屏東縣的身心障礙者有5萬人，屏東縣的社區式日間服務布建設畫從民國104年起開始推動，全縣至去年12月已經在潮州、林邊、高樹、內埔、鹽埔、車城、九如、枋寮、里港、新園、萬巒、竹田等12鄉鎮設置12處據點，今年預計將再爭取新設4個據點，包括麟洛、新埤、東港、崁頂4鄉鎮。

劉美淑指出，每處據點可服務15名身心障礙者，由教保員、生活輔導員照顧，並有社工員協助，身心障礙者白天到據點上課、活動，晚上回家，含午餐每月繳交新台幣2000元；許多家長因為據點的幫忙與協助，終於能從原本高壓生活中稍獲紓解，也讓家庭關係更融洽。

九如鄉據點的家長陳素珍表示，25歲的大女兒小伶是輕中度智能障礙，高中畢業就待在家裡，到哪裡都要帶著孩子，小伶105年到社區據點上課後，交到不少朋友，也快樂許多，許多家長都能夠互相扶持、鼓勵，讓據點有家的感覺。（編輯：黃于）1070307

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