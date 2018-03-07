台中綠川整治成功 柯文哲將考察取經

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中火車站前綠川第一期環境營造工程完工開放後，成為台中最熱門的打卡景點之一，繼行政院長賴清德、新竹縣長邱鏡淳後，台北市長柯文哲也將到台中考察，參考治水經驗。



台中市長林佳龍表示，台中市成功整治綠川，賴清德主持綠川開幕啟用典禮時，稱讚綠川是台灣第一條的河川整治典範，日前邱鏡淳前來參訪，柯文哲也將南下考察綠川與柳川。



綠川第二期水岸改善工程南區復興路至愛國街段，長度130公尺，林佳龍今天主持動土典禮，預計12月底完工。



林佳龍表示，台中建立「以人為本」的河川治理，不僅能增進人與人間的互動，也帶動金流、物流，讓城市產生豐富的生命力與創造力，市府整治的河川遍及全市，台中市的治水經驗將可提供全國參考。



林佳龍指出，台中市是一座因河川而誕生的城市，過去河川被加蓋作為停車場，汙水也未妥善處理，如今整治後的綠川重見天日，大家看見河川的美麗，回來擁抱舊城區，相信已為中區帶來再生。



水利局指出，綠川河道長5.7公里，上游主要汙染源已大幅削減改善，民權路下游的綠川河段亦持續改善，透過提升防洪安全、水質淨化處理、景觀環境營造等三階段來依序施工。



復興路至愛國街段的綠川將建置計畫範圍沿岸汙水截流設施，後續預計於復興綠園道興建水質淨化場及推動建成路汙水下水道用戶管網建置，以全流域的治理方式提升綠川水質。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070307