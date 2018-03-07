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入籍新北抽套房 迎接400萬人口

發稿時間：2018/03/07 19:01

最新更新：2018/03/07 21:19

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新北市人口將達到400萬，市府推出套房、汽車、黃金、國外來回機票等抽獎活動，居民新遷入戶籍成為新北人，就有資格參加抽獎。活動代言藝人王彩樺（圖）7日表示，在三重一住10幾年，搬來就不想離開了。（民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　107年3月7日新北市人口將達到400萬，市府推出套房、汽車、黃金、國外來回機票等抽獎活動，居民新遷入戶籍成為新北人，就有資格參加抽獎。活動代言藝人王彩樺（圖）7日表示，在三重一住10幾年，搬來就不想離開了。（民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　107年3月7日

（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市人口將邁入400萬，市府今天推出套房、汽車、黃金、國外來回機票、電動機車等系列抽獎活動，居民新遷入戶籍成為新北人，就有資格參加抽獎，並享受新北市各項福利。

市長朱立倫在記者會表示，新北市總人口數比改制升格前成長約9萬人，將達到400萬人口的新里程碑，與美國洛杉磯、澳洲墨爾本等城市同列400萬人口大城，加上以常住人口計算更超過500萬人以上。

朱立倫說，舉辦抽獎活動是要增加住民安居樂業的認同感，希望居民將戶籍遷入新北市。

活動代言藝人王彩樺表示，在三重一住就是十幾年，搬來就不想離開了，對新北市的進步超有感。

民政局長江俊霆指出，活動獎品由企業贊助，今天起，活動期間遷入設籍新北市的民眾，免登錄可參加抽獎活動，最大獎為淡水區市價新台幣457萬元的18坪套房。

另外，還有黃金2兩、黃金1兩的獎品，不過，活動期間戶籍遷出新北市再遷入者，不符合抽獎資格。市府為了宣傳市政與傳達抽獎活動，今天起在市府所有的電梯，新增設電子影像看板，至6日為止，新北市戶籍人口為398萬6519人。（編輯：黃于）1070307

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