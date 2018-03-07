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潮音伴隨樂音 澎湖特色民宿的日常

發稿時間：2018/03/07 20:00

最新更新：2018/03/07 21:20

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澎湖一家依偎在沙灘海墘腳的特色民宿，不時安排「藝術下鄉之旅」，邀請音樂表演團體在民宿園區或沙灘輪流演出，讓旅客留下美好回憶。中央社　107年3月7日澎湖一家依偎在沙灘海墘腳的特色民宿，不時安排「藝術下鄉之旅」，邀請音樂表演團體在民宿園區或沙灘輪流演出，讓旅客留下美好回憶。中央社　107年3月7日

（中央社澎湖縣7日電）澎湖一家依偎在沙灘海墘腳的特色民宿，不時安排藝術下鄉之旅的活動，讓旅客感受到民宿不只是休憩的地方，更是旅途中的音樂殿堂。

這幢澎湖白沙鎮的特色民宅莊姓負責人表示，「藝術不只是殿堂，更是日常」。愛好音樂的她將民宿妝點得充滿藝術氣息，讓旅人的第一印象感覺很舒適，她說，若再把樂聲帶進來，那就更完美了。

有「西瀛娘子」封號的莊女士表示，不定期配合地方的節慶活動，安排「藝術下鄉之旅」，邀請音樂表演團體，進入民宿園區或沙灘輪流演出，悠揚的樂聲隨著潮來潮往，讓旅人欣賞蔚藍海灣美景時，亦能聆聽悠美的音符，紓解疲憊，留下美好回憶。

莊女士表示，農曆春節年假前後，先後安排有在地的合橫國小直笛隊，以及音樂工作者帶來長笛、鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴等四重奏等演出，除了旅人欣賞外，還邀請在地民眾民眾一起聆賞，未來也會持續推出。（編輯：陳清芳）1070307

澎湖一家依偎在沙灘海墘腳的特色民宿，不定期配合地方節慶活動，安排「藝術下鄉之旅」，讓旅客感受到民宿不只是休憩的地方，更是旅途中的音樂殿堂。中央社　107年3月7日澎湖一家依偎在沙灘海墘腳的特色民宿，不定期配合地方節慶活動，安排「藝術下鄉之旅」，讓旅客感受到民宿不只是休憩的地方，更是旅途中的音樂殿堂。中央社　107年3月7日
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