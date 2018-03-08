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國際婦女節 新北警局長籲男女警兼顧家庭

發稿時間：2018/03/08 11:48

最新更新：2018/03/08 11:48

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（中央社記者林長順新北8日電）新北市警察局長胡木源今天表示，新北市警察局女警比率逐年提高，目前占警力10%。他呼籲無論男警或女警，在職場上維護治安的高強度壓力中，也必須兼顧家庭。

今天是「國際婦女節」，新北市警察局今天上午舉辦「男女警顧厝」活動，藉此宣導同仁間性別尊重的重要，開場由婦幼警察隊隊長蔡淑琳帶領隊員熱力奔放的跳舞，為活動現場炒熱氣氛。

熱身開場之後，緊張、刺激的「顧厝家務」競賽登場，由男、女警協力合作，透過男警穿著高跟鞋跑步與縫扣子、女警打領帶與換被單等項目競賽，宣導職場與家務事項，並無男強女弱或是性別差異的區分。

警察局長胡木源表示，新北市警察局女警比率逐年提高，目前有女警779人，占警力10%，越來越多女性投入警察工作，可謂巾幗不讓鬚眉，女警於職場上的各項表現並不亞於男警。

他說，性別平權的推動除於職場中落實外，在家庭、個人生活中性別平等的概念也很重要，無論男警或女警，在職場上維護治安的高強度壓力中，也必須兼顧家庭照護，透過今天舉辦的活動，對警察同仁傳遞「性別平權」、「家務平權」的概念，無論在職場或家庭，都要相互尊重。

為了感謝女性員工在工作崗位上的付出，胡木源特別邀請新北義警大隊長鄭誼宏，致贈每一位女性員工一份保養品及巧克力，祝福她們婦女節快樂。（編輯：李錫璋）1070308

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