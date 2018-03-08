新住民藝文中心書展 助孩子尋夢想翅膀

台中市政府邀請益品書屋8日到新住民藝文中心舉辦「餐飲，翻轉孩子的未來巡迴書展」，展出400冊書籍，希望提供新住民小孩多元的閱讀選擇，進而開拓視野找尋夢想的翅膀。圖中為益品書屋董事長戴勝益。中央社記者趙麗妍攝 107年3月8日

（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市政府邀請益品書屋今天到新住民藝文中心舉辦「餐飲，翻轉孩子的未來巡迴書展」，展出400冊書籍，希望提供新住民小孩多元的閱讀選擇，進而開拓視野找尋夢想的翅膀。



「餐飲，翻轉孩子的未來巡迴書展」今天上午在南屯區新住民藝文中心舉辦，書展為期兩週，台中市政府民政局長周永鴻、益品書屋董事長戴勝益出席，許多新住民媽媽也攜子參加，與書為伴啟動閱讀輕旅行。



戴勝益表示，新住民在台創業都是以餐飲為基礎，不僅做出自己的家鄉味也融入台灣美食風味，盼透過閱讀提供新住民管理概念，讓他們不斷展店，最後開拓連鎖餐廳。



周永鴻表示，本身是來自單親家庭，小時家中經濟全靠母親做女工賺取微薄薪資支撐，對於貧困家庭孩子學習資源匱乏，他能感同身受。



周永鴻指出，新住民藝文中心時常會舉辦各式的展覽，此次和益品書屋合作舉辦書展，提供國內外元餐飲專業書籍400冊供免費閱覽，有的書價高達千元，價格不斐。



自越南嫁到台灣已有5年的吳太太，先生駕駛油罐車，夫妻育有1子1女，吳太太表示，家裡要購買千元以上的書籍，經濟上真的不可能，此次書展特地帶小孩來翻翻書，希望增進孩子閱讀量。



周永鴻說，希望透過閱讀增廣孩子的視野，找尋夢想的翅膀。（編輯：張芷瑄）1070308