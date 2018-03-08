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台南水情緊 避免5月底進三階段限水

發稿時間：2018/03/08 13:00

最新更新：2018/03/08 13:34

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南部地區主要水庫蓄水量不如預期，南區水資源局已伺機辦理人工增雨作業，盼提高降雨效果。將以5月底前避免進入影響民眾生活的第三階限水為目標。圖為曾文水庫蓄水狀況。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年3月8日南部地區主要水庫蓄水量不如預期，南區水資源局已伺機辦理人工增雨作業，盼提高降雨效果。將以5月底前避免進入影響民眾生活的第三階限水為目標。圖為曾文水庫蓄水狀況。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年3月8日

（中央社記者楊思瑞台南8日電）南部地區主要水庫蓄水量不如預期，南區水資源局已伺機辦理人工增雨作業，盼提高降雨效果。面對枯水期間的用水需求，將以5月底前避免進入影響民眾生活的第三階限水為目標。

根據經濟部水利署南區水資源局今天的觀測資料，曾文水庫蓄水量為1億291萬立方公尺，蓄水率僅約22%；與曾文水庫連通的烏山頭水庫蓄水量為5959萬立方公尺，蓄水率約76%。供應民生用水為主的南化水庫蓄水量5106萬立方公尺，蓄水率約54%。

南區水資源局副局長簡振源表示，去年豐水期降雨未如預期，造成主要水庫蓄水量不如預期。南水局透過整合與協調各用水單位採取水庫出水量管控、節約用水及區域水源調度等積極作為因應。

簡振源指出，從去年8月起，在嘉義及台南地區主要水庫管控節約4560萬立方公尺出水量、嘉南灌區農業用水節約7200萬立方公尺水量、台南與高雄地區聯合調度水量達550萬立方公尺，各單位的節水及控管作為初步已見成效，並持續降低可能造成旱象的衝擊。

他說，各水庫管理單位也將與氣象單位緊密聯繫及守視天候狀況，伺機辦理人工增雨作業，提高降雨效果。面對枯水期間用水需求，將以5月底前避免進入影響民眾生活的第三階限水為目標努力。（編輯：管中維）1070308

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