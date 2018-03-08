婦女節憶亡兒 侯友宜誓言保護婦幼

新北市長參選人侯友宜（右2）8日參加婦女節活動，致詞時憶亡兒並感謝妻女支持，激動吶喊所有婦幼都是他的寶貝，誓言用生命捍衛大家的安全及幸福。中央社記者王鴻國攝 107年3月8日

（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市議員劉美芳今天邀婦女支持者力挺新北市長參選人侯友宜，侯友宜致詞時憶亡兒並感謝妻女支持，激動吶喊所有婦幼都是他的寶貝，誓言用生命捍衛大家的安全及幸福。



今天是婦女節，新北市長參選人侯友宜拜會市議員劉美芳，現場聚集新北市婦幼關懷協會等婦女團體，前台灣省議會議長劉炳偉及新北市不動產開發公會理事長劉炳煌等人到場表達支持。



劉炳偉稱侯友宜為侯市長並表示，有人說侯友宜藍皮綠骨，但他認識的侯友宜卻是大公無私，不分藍綠；劉炳煌則送上業界草擬「新北市城鄉發展白皮書」的大綱，盼未來在侯友宜的努力下，讓新北市城鄉發展超越台北市。



侯友宜致詞表示，民國87年他擔任內政部警政署刑事警察局副局長，有婦女團體找他訂「家庭暴力防治法」，所有同仁都反對並認為歹徒都抓不完還去管人家夫妻吵架，但是他卻贊成。



侯友宜說，他看到很多婦女從家暴演變成被殺害的重大刑案，也看到很多凶悍歹徒摧殘婦女，無情的人或父母親對小孩的虐待，為保護婦幼，在他堅持並努力推動下順利立法，讓警察站在保護婦幼的第一線，徹底改變警察的形象。



侯友宜的獨子在健康幼稚園火燒車事件中喪生，他談到家人時不禁激動表示，他家全部都女性，唯一和他共存的男性已經走了，孩子永遠都是他心中最難忘的寶貝；他說，所有婦幼永遠都是他的寶貝，他會用生命捍衛大家的安全及幸福。



他表示，沒有媽媽、太太及3個女兒的支持，就沒有侯友宜，尤其是最困難的時侯，女兒寫了「爸爸，我永遠支持你」的卡片，讓他能繼續勇敢向前走，因此，他一定要打拚，做一個好兒子、好先生、好爸爸。（編輯：施燕飛/管中維）1070308