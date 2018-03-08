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楊肇嘉紀念館揭幕 舊建物重現歷史意義

發稿時間：2018/03/08 15:12

最新更新：2018/03/08 15:44

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台中市清水國小日式宿舍群第一、二棟建物打造為「楊肇嘉先生紀念館」，8日揭牌啟用，除陳列靜態文物外也規劃多項互動元素，盼達到寓教於樂目標。中央社記者蘇木春攝　107年3月8日台中市清水國小日式宿舍群第一、二棟建物打造為「楊肇嘉先生紀念館」，8日揭牌啟用，除陳列靜態文物外也規劃多項互動元素，盼達到寓教於樂目標。中央社記者蘇木春攝　107年3月8日

（中央社記者蘇木春台中8日電）位於台中市清水國小日式宿舍群的「楊肇嘉先生紀念館」，今天揭牌啟用，紀念已故仕紳楊肇嘉。館內除陳列靜態文物，並規劃互動元素，盼達寓教於樂，也讓民眾認識楊肇嘉的貢獻。

紀念館裝修工程經費由楊肇嘉女兒、富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰捐贈。台中市長林佳龍出席紀念館開幕典禮，蔡楊湘薰、富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興、東元集團會長黃茂雄等人也共同揭牌。

林佳龍會中致贈感謝狀給蔡楊湘薰，感謝捐贈成立紀念館及出借文物，提供學生學習及遊客參觀。富邦集團並認養館內外設備後續維護10年；東元集團有感於創辦人林和引曾受楊肇嘉資助留日，也捐助紀念館空調設備。

林佳龍表示，市府編列經費修復日式宿舍教室後，讓歷史建築再現新風華，楊肇嘉紀念館是送給台中市的一個大禮物，富含教育意義，透過文物展現許多故事，將妥善保存、推廣。

蔡楊湘薰表示，擁有超過120年歷史的清水國小是父親楊肇嘉和她的共同母校，楊肇嘉1914年留日學成歸國後的第一份工作，便是在清水國小執教，是他實踐理想的出發點。

蔡楊湘薰說，時隔超過一世紀，將楊肇嘉對台灣的愛以紀念館形式，回饋故鄉與母校，不僅紀念楊肇嘉生平，從中也可回顧台灣發展、見證過去，別具意義，期待各界一起前進，讓台灣更好。

台中市教育局表示，楊肇嘉先生紀念館規劃為「六然館」、「希望館」及「藝文館」。六然館命名自楊肇嘉晚年居所「六然居」，介紹他的生平背景，並規劃清水公學校簡史及修復紀實區；希望館命名自楊肇嘉著名演講「我的希望」。

館內除陳列靜態文物，並設置紀念戳章，規劃多項互動元素，希望豐富學生學習環境，也讓民眾認識楊肇嘉的貢獻，深化歷史建築所蘊含意義。

楊肇嘉出生於1892年，清水人，10歲進入時為牛罵頭公學校的清水國小就讀，並獲校長岡村玉吉推薦，前往東京留學，學成後返母校任教；戰後獲聘為台灣省政府委員兼民政廳長，晚年曾任大雪山林業公司、中國醫藥學院董事長及總統府國策顧問。（編輯：梁君棣）1070308

台中市清水國小日式宿舍群於民國97年登錄為歷史建築，其中第一、二棟建物打造為紀念已故仕紳楊肇嘉的「楊肇嘉先生紀念館」，8日正式揭幕啟用。中央社記者蘇木春攝　107年3月8日台中市清水國小日式宿舍群於民國97年登錄為歷史建築，其中第一、二棟建物打造為紀念已故仕紳楊肇嘉的「楊肇嘉先生紀念館」，8日正式揭幕啟用。中央社記者蘇木春攝　107年3月8日
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