保留洗衣文化 中市南勢溪打造親水環境

台中沙鹿南勢溪環境營造工程獲中央前瞻基礎建設預算補助，未來進行河川整治時，將運用生態工法，減少過度水泥化，同時也保留「洗衣文化」，設計融入地景並結合在地文化特色的親水環境。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 107年3月8日

（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市沙鹿區南勢溪是天然湧泉溪流，造就當地獨特的「洗衣文化」，台中市政府編列預算並獲中央前瞻基礎建設水環境計畫補助，打造親水遊憩的水域環境，今天動工，預計9月完工。



台中市水利局今天舉行南勢溪環境營造工程動土典禮，市長林佳龍致詞時表示，南勢溪是一條湧泉溪，也是沙鹿地區的「母親之河」，長久以來提供居民生活上的需要，包括生活用水、洗衣及洗菜等，形成了別具特色的婦女「洗衣文化」。



南勢溪環境營造工程獲中央前瞻基礎建設預算補助，未來進行河川整治時，市府一方面將保持生態豐富性，運用生態工法，減少過度水泥化，同時也保留「洗衣文化」，設計融入地景並結合在地文化特色的親水環境。



台中市水利局長周廷彰表示，南勢溪環境營造以維持自然景觀生態、改善湧泉洗衣設施、提供親水空間為主要考量，在中興橋入口處設置近水踏石步道，讓民眾親近水域。



河道右岸引進日本「柳枝工」生態護岸，以木枝條編紮格框填入石塊，植入台灣原生種水柳木等活木樁砌築而成，近水踏石步道將設置約258公尺，並在河道內引入水生植物，增加溶氧量提升南勢溪自淨功能，預計今年9月完工。（編輯：李錫璋）1070308



