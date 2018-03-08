寵物宜居城市論壇 搜救犬鐵雄出席力挺

為毛小孩爭取宜居城市環境，立法院副院長蔡其昌（中）、台中市議員江肇國（左）8日出席十犬十美寵物最宜居城市論壇，以行動力挺。中央社記者趙麗妍攝 107年3月8日

（中央社記者趙麗妍台中8日電）「十犬十美寵物最宜居城市論壇」今天登場，盼透過討論找出最適合寵物生存的宜居城市環境，現場邀請搜救犬鐵雄、腿腿等10隻當紅寵物明星出席，一起為寵物們發聲。



「十犬十美寵物最宜居城市論壇」今天在台中市議會舉辦，台中市寵物界產、官、學界人物齊聚，一同討論做為文明的國家，如何善待動物，並打造寵物宜居的城市環境。



立法院副院長蔡其昌表示，台灣作為進步的國家，如何善待動物，這是國家級的議題，打造台中市為友善城市，除了市府的努力，國家整體的政策也應該配合，包括法令、政策、經費都需一併到位。



台中市議員江肇國表示，毛小孩是很多家庭中一員，以市民廣場為例，每逢假日總有許多貓狗在廣場上奔跑，但周邊店家有很多卻不歡迎毛小孩進入，希望政府積極推廣動物友善空間的建置。



台中市議員張立傑指出，許多大城市都有寵物專屬的公園，但台中市卻寥寥可數，應可規劃幾座適宜飼主可帶著寵物活動使用的公園，或是在公園內另闢一處專屬寵物的活動區，提供毛小孩自由的活動空間。



狗明星現身受到大家熱烈歡迎，許多人爭相要跟搜救犬鐵雄、腿腿合照，農曆年前才又當爸爸的蔡其昌也抱過一隻臘腸犬拍照，只見他雙手抱起狗兒，手腳俐落，他打趣地說，「抱狗的感覺最近很熟悉」。（編輯：張銘坤）1070308