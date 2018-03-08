/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 黃偉哲婦女節陳其邁蘇打綠

川普批准對進口鋼鋁徵重稅 加墨獲豁免

>rss

中市捷運綠線共構場站 完成地下開挖

發稿時間：2018/03/08 16:31

最新更新：2018/03/08 16:45

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台中捷運綠線規劃6處土地開發共構基地，台中市交通局8日表示，全部皆順利於春節前完成開挖作業。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年3月8日台中捷運綠線規劃6處土地開發共構基地，台中市交通局8日表示，全部皆順利於春節前完成開挖作業。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年3月8日

（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中捷運綠線規劃6處土地開發共構基地，台中市交通局今天表示，全部順利於春節前完成開挖作業，預計108年完成結構體，109年通車啟用，招商作業也同步展開。

台中捷運綠線工程進度已逾76%，其中規劃G5、G6、G8a、G9-1、G9-2、G11等6處土地開發共構基地，交通局表示，已進行招商作業，2月首推G5、G11站土地開發場案，並正式上網公告招商，反應熱烈，多方投資人不斷追蹤詢問。

交通局長王義川表示，捷運綠線配合土地開發的6處共構出入口，因應未來投資人開發及停車空間需要，各站開挖深度達18公尺至37公尺深。

他說，開挖作業須克服地下水抽降、開挖壁面穩固、結構支撐行為、施工作業環境等問題，除以人工擋土樁搭配機械式全套管基樁進行外，更以創新工法「半圓形基樁」施作，可有效降低建造成本、增加可使用面積、提升整體公共效益。

另外，王義川指出，台灣大道與文心路口的G9-1共構基地開挖37公尺，已打破中部地區開挖深度紀錄，而地下結構部分留有可敲除牆板，作為未來與捷運藍線的連通介面，與台北捷運的忠孝復興站相似，民眾將可由地下捷運透過電梯、電扶梯直接站內轉乘至高架捷運。

他說，市政府旁兩處土地開發基地G9-1及G9-2，如由同一家業者開發，將形成「雙子星」大樓，成為台中市建築地標新亮點。

由於市府招商期程和捷運綠線工程進度同時推動中，王義川表示，以北屯G5、南屯G11站為首推場站，並在2月26日正式公告，兩站未來開發總銷金額初估上看50億元，投資人須於4月30日前提送申請書及資格文件，並於7月31日前提送開發建議書。（編輯：梁君棣）1070308

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP