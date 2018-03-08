中市捷運綠線共構場站 完成地下開挖

台中捷運綠線規劃6處土地開發共構基地，台中市交通局8日表示，全部皆順利於春節前完成開挖作業。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年3月8日

（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中捷運綠線規劃6處土地開發共構基地，台中市交通局今天表示，全部順利於春節前完成開挖作業，預計108年完成結構體，109年通車啟用，招商作業也同步展開。



台中捷運綠線工程進度已逾76%，其中規劃G5、G6、G8a、G9-1、G9-2、G11等6處土地開發共構基地，交通局表示，已進行招商作業，2月首推G5、G11站土地開發場案，並正式上網公告招商，反應熱烈，多方投資人不斷追蹤詢問。



交通局長王義川表示，捷運綠線配合土地開發的6處共構出入口，因應未來投資人開發及停車空間需要，各站開挖深度達18公尺至37公尺深。



他說，開挖作業須克服地下水抽降、開挖壁面穩固、結構支撐行為、施工作業環境等問題，除以人工擋土樁搭配機械式全套管基樁進行外，更以創新工法「半圓形基樁」施作，可有效降低建造成本、增加可使用面積、提升整體公共效益。



另外，王義川指出，台灣大道與文心路口的G9-1共構基地開挖37公尺，已打破中部地區開挖深度紀錄，而地下結構部分留有可敲除牆板，作為未來與捷運藍線的連通介面，與台北捷運的忠孝復興站相似，民眾將可由地下捷運透過電梯、電扶梯直接站內轉乘至高架捷運。



他說，市政府旁兩處土地開發基地G9-1及G9-2，如由同一家業者開發，將形成「雙子星」大樓，成為台中市建築地標新亮點。



由於市府招商期程和捷運綠線工程進度同時推動中，王義川表示，以北屯G5、南屯G11站為首推場站，並在2月26日正式公告，兩站未來開發總銷金額初估上看50億元，投資人須於4月30日前提送申請書及資格文件，並於7月31日前提送開發建議書。（編輯：梁君棣）1070308