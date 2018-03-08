三八婦女節 鄉長送女員工的花很特別

8日是三八婦女節，台東縣卑南鄉長許文獻贈送花椰菜給鄉公所女職員和洽公民眾，收到「花」的職員與民眾感到欣喜與意外，開心自拍打卡。（徐秋蓉提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年3月8日

（中央社記者盧太城台東縣8日電）今天是三八婦女節，台東縣卑南鄉長許文獻贈送鄉公所女職員和洽公民眾花椰菜，並大喊「妳是我的菜」。



每年婦女節卑南鄉公所都會別出心裁慶祝，繼去年送豆花後今年也不例外，一大早鄉公所女職員就互相問「妳猜，今年鄉長會送什麼」？



上班不久後，鄉公所外面聽到鄉長高喊「妳是我的菜」，女員工開始騷動，有人興奮的說「鄉長的禮物來了」，果然看到鄉長許文獻開始送「花」。



許文獻帶著二箱花椰菜編成的花束，一一致贈每位女性職員與洽公民眾，並大聲喊出「妳是我的菜」，讓公所同仁與洽公民眾都感到欣喜與意外，紛紛拿出手機自拍打卡。



鄉公所秘書徐秋蓉表示，大家拿到花椰菜，第一個反應是驚奇，接著興奮尖叫，還拍照和親友分享，鄉長總共送出100束的「花」。



許文獻表示，卑南鄉公所的工作性別很平均，女性同仁有一半比例，同時也擔任許多重要的職務與工作。由於女性的細心與貼心，所以不管是業務還是服務都為公所加分不少，並且讓每位到訪的洽公民眾感到滿意。適逢三八婦女節，他希望用這束「花」表達心中的感謝，欣賞後還能帶回去幫家人加菜。(編輯:孫承武) 1070308



