花博各展館增加女廁 讓婦幼舒適如廁

2018台中世界花卉博覽會將登場，台中市府加強打造婦幼友善環境，例如花饗館哺乳室，特別在尿布暨多功能工作平台旁設置洗手台，方便清洗相關物品。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年3月8日

（中央社記者趙麗妍台中8日電）2018台中世界花卉博覽會即將登場，台中市政府在花博各展場館提高女廁比例，並獨立設置親子專用廁所、無障礙廁所等，希望提供更舒適的婦幼如廁環境。



台中市政府建設局今天發布新聞稿表示，親子專用廁所將以親子共同使用機能及兒童最佳利益為考量建置，採單獨設置，凈寬度大於90公分，通道寬度皆大於1公尺，獨立的出入口更方便家長和孩童出入。



親子專用廁所內部有貼心的座椅設計，包括設置兒童安全座椅、尿布台、兒童馬桶、兒童洗面盆等，照顧者的如廁視線也能隨時看到兒童；無障礙廁所也與一般廁所分開，讓行動不便者有獨立安心使用空間。



后里園區設置哺集乳室空間，提供遊園的媽咪使用，花饗館的哺乳室，除在尿布暨多功能工作平台旁設置洗手台，方便清洗相關所需物品，還設置緊急通知按鈕，使用者有緊急需求可按鈕，門外紅燈將立即啟動閃光，通知相關人員提供協助。



建設局長黃玉霖表示，台中市保障婦幼權益，落實性別平權，全力推動公園改建增加親子廁所，也提高花博各場地及展館的親子廁所和女廁調高數量，希望讓來到花博的民眾，更舒服享受遊園時光。（編輯：施燕飛／黃于）1070308