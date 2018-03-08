/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 黃偉哲婦女節陳其邁蘇打綠

川普批准對進口鋼鋁徵重稅 加墨獲豁免

>rss

颱風地震接連襲南投 救災演習逼真

發稿時間：2018/03/08 17:23

最新更新：2018/03/08 18:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
民安4號演習8日在南投縣登場，狀況假定遭颱風侵襲，帶來超大豪雨及土石流，接著又發生大地震，造成住宅倒塌、瓦斯管線爆炸等災情，各單位逼真演練救災、災後環境清理及復原。中央社記者蕭博陽南投縣攝　107年3月8日民安4號演習8日在南投縣登場，狀況假定遭颱風侵襲，帶來超大豪雨及土石流，接著又發生大地震，造成住宅倒塌、瓦斯管線爆炸等災情，各單位逼真演練救災、災後環境清理及復原。中央社記者蕭博陽南投縣攝　107年3月8日

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）民安4號演習今天在南投縣登場，狀況假設遭颱風侵襲，疏散居民及搶救土石流災情後，又發生大地震，造成住宅倒塌、瓦斯管線爆炸等，各單位逼真演練救災及災後環境清理及復原。

南投縣全民防衛動員暨災害防救（民安4號）演習上午在南投縣政府兵棋推演，下午轉到南投市舊德興棒球場綜合實作演練，狀況假定南投縣遭颱風侵襲，帶來超大豪雨及土石流，接著車籠埔斷層又發生芮氏規模6.7地震，因應災情變化，演練項目達25種。

南投縣長林明溱率縣府團隊，會同第五作戰區部隊及相關單位接受考評。他表示，南投縣有數條斷層經過、200多條土石流潛勢溪流，因此，地震、颱風、土石流等災害具有高度威脅。

林明溱說，全球氣候變遷，需積極面對複合災難，嚴肅做好預防工作，所以，南投縣以料敵從寬、禦敵從嚴的態度，年年演訓整備、積蓄災害防救能量、暢通協作管道，並藉民安演習檢視災害發生時各單位動員能量及應變處置，期盼更加精進，保障人民生命財產安全。

演練包含災害應變中心開設、防災能量預置、大量民眾疏散、開設臨時收容所、住宅遭土石流掩埋搶救、橋梁斷裂車輛翻覆搶救、緊急醫療站設置、災情查報及通報、學生避難疏散、社福機構疏散、社區防災組織自救、開設聯合前進指揮所、維護災區治安交通。

另外，還有透天住宅倒塌搜救、毒性化災搶救、瓦斯管線爆炸火災搶救、大樓火災、偏遠村落物資運補及傷患後送、橋梁道路崩塌毀損搶修、電信、電力、自來水設施與管線搶救、傳染病防治、災後廢棄物清理及環境復原等項目。（編輯：梁君棣）1070308

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP