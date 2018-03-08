颱風地震接連襲南投 救災演習逼真

民安4號演習8日在南投縣登場，狀況假定遭颱風侵襲，帶來超大豪雨及土石流，接著又發生大地震，造成住宅倒塌、瓦斯管線爆炸等災情，各單位逼真演練救災、災後環境清理及復原。中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年3月8日

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）民安4號演習今天在南投縣登場，狀況假設遭颱風侵襲，疏散居民及搶救土石流災情後，又發生大地震，造成住宅倒塌、瓦斯管線爆炸等，各單位逼真演練救災及災後環境清理及復原。



南投縣全民防衛動員暨災害防救（民安4號）演習上午在南投縣政府兵棋推演，下午轉到南投市舊德興棒球場綜合實作演練，狀況假定南投縣遭颱風侵襲，帶來超大豪雨及土石流，接著車籠埔斷層又發生芮氏規模6.7地震，因應災情變化，演練項目達25種。



南投縣長林明溱率縣府團隊，會同第五作戰區部隊及相關單位接受考評。他表示，南投縣有數條斷層經過、200多條土石流潛勢溪流，因此，地震、颱風、土石流等災害具有高度威脅。



林明溱說，全球氣候變遷，需積極面對複合災難，嚴肅做好預防工作，所以，南投縣以料敵從寬、禦敵從嚴的態度，年年演訓整備、積蓄災害防救能量、暢通協作管道，並藉民安演習檢視災害發生時各單位動員能量及應變處置，期盼更加精進，保障人民生命財產安全。



演練包含災害應變中心開設、防災能量預置、大量民眾疏散、開設臨時收容所、住宅遭土石流掩埋搶救、橋梁斷裂車輛翻覆搶救、緊急醫療站設置、災情查報及通報、學生避難疏散、社福機構疏散、社區防災組織自救、開設聯合前進指揮所、維護災區治安交通。



另外，還有透天住宅倒塌搜救、毒性化災搶救、瓦斯管線爆炸火災搶救、大樓火災、偏遠村落物資運補及傷患後送、橋梁道路崩塌毀損搶修、電信、電力、自來水設施與管線搶救、傳染病防治、災後廢棄物清理及環境復原等項目。（編輯：梁君棣）1070308